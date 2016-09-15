В Забайкалье начался отопительный сезон, на подготовку к зиме потратят 200 млн рублей

ЧИТА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Отопительный сезон начался в Забайкальском крае - к отоплению подключают дома в самом северном, Каларском районе, сообщил корреспонденту ТАСС глава района Павел Романов.

"Мы с 7 сентября отапливаем детский сад, а с 13-го - школу в селе Чара, так как это достаточно ветхие здания и за ночь они промерзают. С 15 сентября отопительный период начинается во всех населенных пунктах района", - сказал Романов. При этом в столице региона Чите социальные объекты подключат к теплу с 15 сентября, а жилые дома - с 19-го.

Врио губернатора края Наталья Жданова добавила, что власти региона "приложили все усилия, чтобы обеспечить прохождение зимнего максимума по графику". "Работа идет по плану, утвержденному распоряжением краевого правительства. Помимо плана действий, мы предусмотрели необходимое финансирование в бюджете края. Готовность предприятий близка к 100%", - заявила она.

На подготовку к зиме в бюджете Забайкальского края на 2016 год предусмотрено 200 млн рублей, что почти на 50 млн меньше, чем годом ранее. Уже потрачен 191,8 млн рублей. В регионе отремонтированы 196 котельных, 127,4 км тепловых сетей, 152,7 км водопроводных сетей, создан необходимый запас твердого топлива.

Каларский район - самая северная территория Забайкальского края. Здесь всего пять населенных пунктов. В крупнейшем из них, поселке Новая Чара, живет половина населения района - около четырех тыс. человек.