Муниципалитеты Дагестана получат около 60 школьных автобусов и 26 машин скорой помощи

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МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 60 школьных автобусов и 26 карет скорой помощи поступят в районы и города Дагестана 16 сентября. Об этом сообщили в четверг в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.
"26 карет скорой помощи и 58 школьных автобусов, средства на приобретение которых выделилило правительство РФ, в пятницу, 16 сентября, отправятся к местам своего назначения с центральной площади Махачкалы", - сказал представитель управления.
По его словам, республика получила 25 автомобилей скорой медицинской помощи марки УАЗ оснащенностью класса В и один автомобиль скорой медицинской помощи (реанимобиль) марки "Форд" оснащенностью класса С. "Учитывая, что в 2016 году истекает срок эксплуатации 95 единиц автомашин скорой медицинской помощи, новое поступление карет скорой помощи было крайне необходимо для республики", - отметили в ведомстве.
По данным управления по информационной политике, сегодня общая потребность Дагестана в автомобилях скорой медицинской помощи составляет более 455 единиц, до конца 2016 года ожидается поставка еще одной партии машин для нужд лечебных учреждений Республики Дагестан. Ранее в рамках программы "Модернизация здравоохранения" в лечебные учреждения республики было поставлено 145 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.
Кроме того, ранее в школы республики было поставлено свыше 400 единиц автотранспорта. "Однако в 2016 году истекает срок эксплуатации 131 автобуса, и сегодня общая потребность республики в школьных автобусах составляет 319 единиц", - отметили в ведомстве.