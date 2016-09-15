Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Муниципалитеты Дагестана получат около 60 школьных автобусов и 26 машин скорой помощи

В стране
15 сентября, 16:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, сентября. /ТАСС
Ранее в школы республики также было поставлено свыше 400 единиц автотранспорта
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 60 школьных автобусов и 26 карет скорой помощи поступят в районы и города Дагестана 16 сентября. Об этом сообщили в четверг в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.

"26 карет скорой помощи и 58 школьных автобусов, средства на приобретение которых выделилило правительство РФ, в пятницу, 16 сентября, отправятся к местам своего назначения с центральной площади Махачкалы", - сказал представитель управления.

По его словам, республика получила 25 автомобилей скорой медицинской помощи марки УАЗ оснащенностью класса В и один автомобиль скорой медицинской помощи (реанимобиль) марки "Форд" оснащенностью класса С. "Учитывая, что в 2016 году истекает срок эксплуатации 95 единиц автомашин скорой медицинской помощи, новое поступление карет скорой помощи было крайне необходимо для республики", - отметили в ведомстве.

По данным управления по информационной политике, сегодня общая потребность Дагестана в автомобилях скорой медицинской помощи составляет более 455 единиц, до конца 2016 года ожидается поставка еще одной партии машин для нужд лечебных учреждений Республики Дагестан. Ранее в рамках программы "Модернизация здравоохранения" в лечебные учреждения республики было поставлено 145 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее в школы республики было поставлено свыше 400 единиц автотранспорта. "Однако в 2016 году истекает срок эксплуатации 131 автобуса, и сегодня общая потребность республики в школьных автобусах составляет 319 единиц", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама