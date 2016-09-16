Ингушский гамбит: в школах республики хотят ввести всеобщее обучение шахматам

"Шахматы должны стать обязательным уроком во всех школах Ингушетии. Эта древняя игра учит рассуждать логически, развивает аналитические способности, тренирует память", — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров на недавнем заседании правительства республики. Помимо обязательных уроков глава Ингушетии поручил создать во всех школах шахматные секции.

Подобный эксперимент с середине 90-х годов уже проводился в Калмыкии и небезуспешно. Там появилось целое поколение хороших шахматистов, 16-летняя жительница Калмыкии Динара Дорджиева и вовсе является сейчас чемпионкой России среди девушек до 21 года. На какое-то время Элиста стараниями тогдашнего главы республики Кирсана Илюмжинова стала едва ли не шахматной столицей России. Но после его отставки все шахматные проекты постепенно зачахли.

О том, есть ли шансы состояться у глобального шахматного плана Евкурова, корреспондент ТАСС побеседовал с первым ингушским гроссмейстером, чемпионом Европы по шахматам 2016 года Эрнесто Инаркиевым, который уже выразил готовность провести мастер-классы и семинары как для учителей, так и для школьников Ингушетии.

— Вы присутствовали на заседании правительства, во время которого глава Ингушетии поставил задачу сделать уроки шахматной игры обязательными для всех школ. Поможет ли такая массовость воспитывать логически мыслящих людей или шахматы — это все же призвание избранных и без способностей и таланта они не приносят пользу?

Я убежден, что шахматы полезны любому человеку. Это столь же очевидно, как и то, что надо следить за своим физическим здоровьем, заниматься спортом.

Первый ингушский гроссмейтер Эрнесто Инаркиев проводит сеанс одновременной игры © Пресс-служба правительства Республики Ингушетия

— Шахматы позволяют развивать интеллектуальные способности с ранних лет. Очень важно, чтобы это было именно в школах, в начальных классах, где в простой игровой форме ребенок развивает умственные навыки.

И кстати, многие из тех, кто в детстве занимался шахматами, но потом выбрал другую профессию и достиг больших высот, часто к шахматам возвращаются. Многие политические лидеры, известные полководцы прошлого, ученые увлекались шахматами и говорили потом, что это им помогало в жизни.

— Воспитывают ли шахматы лидерские качества и с какого возраста можно учиться игре? Вас, насколько известно, отец научил играть в пять лет...

— В принципе чем раньше, тем лучше. Шесть-семь лет — это уже нормальный возраст, когда можно заложить базу для того, чтобы в будущем ребенок мог применить эти способности в других областях. А есть те, кто и в четыре года в состоянии сыграть шахматную партию.

Если просто играть для себя, то я не думаю, что это разовьет лидерские качества, а как спорт — несомненно. Я бы назвал это еще не лидерскими качествами, а самостоятельностью: ты сам принимаешь решения и сам несешь ответственность за них.

— Вы сказали, что готовы проводить мастер-классы и обучающие семинары, в том числе для учителей. Но как их зажечь шахматными идеями, ведь не всем эта игра по вкусу?

— Я готов участвовать в обучающих семинарах, но обучать и преподавать на постоянной основе должен, конечно же, специалист, потому что преподавание — это отдельная область, и у меня в ней нет достаточного опыта и компетенции.

Чтобы зажечь шахматами, необходим определенный дар. Для этого необязательно быть сильным шахматистом. Я знаю людей, которые сами не достигли высокого уровня в шахматах, но при этом у них большое количество учеников и они увлекают детей

А чтобы зажечь шахматами, необходим определенный дар. Для этого необязательно быть сильным шахматистом. Я знаю людей, которые сами не достигли высокого уровня в шахматах, но при этом у них большое количество учеников и они увлекают детей.

Детей можно заинтересовать, организовав занятия таким образом, чтобы культивировать у них дух соперничества. Урок игры в шахматы должен не быть скучной лекцией, а проходить в игровой форме, в состязательности, борьбе.

— Есть какие-то методики по массовому обучению игре в шахматы в школах, которые можно было бы применить в Ингушетии?

— Консультантом проекта и человеком, который активно нам помогает, выступает Александр Костьев — президент Международного школьного шахматного союза. Уже более 20 лет он развивает это направление — шахматы в школах. Его организация проводит чемпионаты мира среди школьников. Он специалист номер один в мире по этому вопросу.

— Эксперимент по обязательному обучению шахматам в школах в свое время проводили в Калмыкии, но со временем программы развития шахмат там свернули, ссылаясь на недостаток финансирования. Какова примерная стоимость программы, которую озвучил глава Ингушетии, и как найти для нее достаточное число спонсоров?

— Целиком программу оценить я не могу. Восемь школ и два интерната уже оборудованы в рамках благотворительных программ и получили поддержку от Российской шахматной федерации (РШФ). Также есть школы, в которых директора сами организовали шахматные секции.

© Валерий Белоусов/ТАСС

Важное для нас событие — Ингушетия вошла в число победителей конкурса, проведенного федерацией и благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко, и стала участником программы "Шахматы в школах". В рамках этой программы 50 школ республики получат шахматный инвентарь и литературу. Также важно, что РШФ и Фонд Тимченко помогут нам правильно организовать образовательный процесс, используя свой опыт.

Или другой пример: уже более двух лет мощную работу по развитию шахмат проводит спортклуб "Ади Ахмад". В клубе регулярно проходят республиканские турниры, два раза в год тренировочные сессии проводит заслуженный тренер России Павел Лобач.

Большим событием стал для нас международный фестиваль "Башня согласия", проходивший в Магасе в июле этого года. В рамках этого фестиваля мы сыграли матч с вице-чемпионом мира 2012 года Борисом Гельфандом в одном из самых красивых мест республики — на смотровой площадке Башни согласия. Такое мощное развитие стало возможно благодаря поддержке основателя клуба Алихана Харсиева.

— Вы первый ингушский гроссмейстер, чемпион Европы. Во многих странах есть своя национальная шахматная школа, традиции. Когда можно будет сказать про Ингушетию, что есть ингушская шахматная школа?

— К этому будем стремиться. В последние два года очень многое делается, если так будет продолжаться, то уже через каких-то три-пять лет можно будет говорить об ингушской шахматной школе.

— Кого из талантливых ребят-ингушей вы бы поставили в пример как будущего чемпиона и есть ли такие ребята?

— Не хочу торопить события. Очень жду ноябрьского чемпионата СКФО среди детей по шахматам. В прошлом году они участвовали, но не смогли пройти на чемпионат России. За прошедший год проведена работа, и мне интересно, какой будет результат в этот раз. На республиканском уровне у нас появилась серьезная конкуренция.

Беседовал Руслан Майсигов