Жильцы аварийных домов поселка из "Левиафана" получили новые квартиры под Мурманском

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области предоставили 88 жильцам аварийных домов в поселке Териберка, известном по номинировавшемуся на "Оскар" фильму "Левиафан", новые квартиры. Как сообщили в региональном правительстве, териберчане въедут в два 20-квартирных дома в городе Коле под Мурманском.

"По программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры", - сообщили в правительстве. При строительстве новых домов были применены технологии энергосбережения - специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием.

За шесть лет работы в регионе программы переселения из аварийного жилья было построено 43 дома, девяти из них в 2016 году, на момент старта программы в регионе насчитывалось 75 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На сегодняшний день расселено 63 тыс. кв. м - более 3 тыс. человек. Срок окончания программы - сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить чуть более 500 человек.

Териберка вошла в программу в 2014 году. Там аварийный фонд составляет более 7 тыс. кв. м, число людей, нуждающихся в переселении, - более 300. Из них только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома как в самой Териберке, так и в других населенных пунктах.

Расселение аварийного жилья ведется при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ, весной этого года Фонд одобрил заявку Мурманской области на получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 237,4 млн рублей.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около тысячи человек. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрей Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России. После этого она стала популярными туристическим местом, здесь уже второй год проводится международный фестиваль "Териберка: Новая жизнь".