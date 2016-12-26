Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жильцы аварийных домов поселка из "Левиафана" получили новые квартиры под Мурманском

В стране
26 декабря, 14:50 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, декабря. /ТАСС
Жители поселка Териберка переедут в два 20-квартирных дома в городе Коле под Мурманском
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области предоставили 88 жильцам аварийных домов в поселке Териберка, известном по номинировавшемуся на "Оскар" фильму "Левиафан", новые квартиры. Как сообщили в региональном правительстве, териберчане въедут в два 20-квартирных дома в городе Коле под Мурманском.

"По программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры", - сообщили в правительстве. При строительстве новых домов были применены технологии энергосбережения - специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием.

Смотрите также
Териберка: как "Левиафан" дал северному поселку шанс на новую жизнь

За шесть лет работы в регионе программы переселения из аварийного жилья было построено 43 дома, девяти из них в 2016 году, на момент старта программы в регионе насчитывалось 75 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На сегодняшний день расселено 63 тыс. кв. м - более 3 тыс. человек. Срок окончания программы - сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить чуть более 500 человек.

Териберка вошла в программу в 2014 году. Там аварийный фонд составляет более 7 тыс. кв. м, число людей, нуждающихся в переселении, - более 300. Из них только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома как в самой Териберке, так и в других населенных пунктах.

Расселение аварийного жилья ведется при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ, весной этого года Фонд одобрил заявку Мурманской области на получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 237,4 млн рублей.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около тысячи человек. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрей Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России. После этого она стала популярными туристическим местом, здесь уже второй год проводится международный фестиваль "Териберка: Новая жизнь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
2
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите в Петербурге
6
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня