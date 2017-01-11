Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солнце поднимется над Мурманском впервые после 40 суток полярной ночи

В стране
11 января, 0:46 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов
В городе по этому поводу пройдет традиционная акция "Первый рассвет", которая в прошлом году собрала более 100 человек
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС, архив

МУРМАНСК, 11 января. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Солнце 11 января впервые поднимется над Мурманском после полярной ночи, продолжавшейся 40 суток. Как сообщили ТАСС в пресс-центре администрации города. В честь этого события пройдет традиционная акция "Первый рассвет".

"11 января на широте Мурманска заканчивается полярная ночь, солнце впервые со 2 декабря поднимется над линией горизонта", - сказали в пресс-центре.

Акция "Первый рассвет" проводится с 2007 года. Ее участники собираются в самой высокой точке города - на сопке Солнечной, чтобы увидеть первые лучи солнца. Желающих к месту акции доставит специальный бесплатный автобус. В прошлом году акция собрала более 100 человек.

Полярная ночь - природное явление, которое наблюдают на широтах севернее Полярного круга. На северо-западе России он проходит по югу Кольского полуострова и частично по территории Карелии. На широте Мурманска полярная ночь длится около 40 дней, на Северном полюсе - полгода. Летом наблюдается обратное явление - полярный день, когда солнце такой же период не заходит за горизонт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама