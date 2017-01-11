Солнце поднимется над Мурманском впервые после 40 суток полярной ночи

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МУРМАНСК, 11 января. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Солнце 11 января впервые поднимется над Мурманском после полярной ночи, продолжавшейся 40 суток. Как сообщили ТАСС в пресс-центре администрации города. В честь этого события пройдет традиционная акция "Первый рассвет".
"11 января на широте Мурманска заканчивается полярная ночь, солнце впервые со 2 декабря поднимется над линией горизонта", - сказали в пресс-центре.
Акция "Первый рассвет" проводится с 2007 года. Ее участники собираются в самой высокой точке города - на сопке Солнечной, чтобы увидеть первые лучи солнца. Желающих к месту акции доставит специальный бесплатный автобус. В прошлом году акция собрала более 100 человек.
Полярная ночь - природное явление, которое наблюдают на широтах севернее Полярного круга. На северо-западе России он проходит по югу Кольского полуострова и частично по территории Карелии. На широте Мурманска полярная ночь длится около 40 дней, на Северном полюсе - полгода. Летом наблюдается обратное явление - полярный день, когда солнце такой же период не заходит за горизонт.