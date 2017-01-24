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Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавита

В стране
24 января, 14:46 UTC+3
Руководство Улётовского района Забайкалья обратилось в краевой парламент, чтобы узаконить букву "ё" в своем названии: из-за этих двух точек жители постоянно сталкиваются с бюрократическими трудностями
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Материал из 1 страницы
© Артур Рогов/ТАСС

— Исторически наш район пишется через "ё" — Улётовский, как и райцентр — село Улёты. Но в советской печатной машинке этой буквы не было, и она стала исчезать из официального обращения, — рассказывает ТАСС глава района Сергей Савин. — В результате в классификаторе территорий муниципальных образований прописан "Улётовский", а в классификаторе объектов административно-территориального деления — "Улетовский". Чтобы привести все это в соответствие, мы и обратились в Заксобрание, 

По его словам, путаница гласных в Улётах повсюду.

— В моем школьном аттестате "ё" есть, а у моей жены, с которой учились в одном классе, — нет. Один писарь так написал, другой — иначе.

Из-за этих расхождений местные жители, а это 18,5 тыс. человек, сталкиваются с трудностями, при любых сделках с недвижимостью. "Е" вкралась в свидетельства о рождении, договоры купли-продажи, документы на имущество местных жителей.

— Многие жалуются на проблемы, скажем, при оформлении сделок, — рассказывает учитель местной школы Василий Терентьев. — Проблемы возникают при продаже и покупке имущества, его регистрации, или когда имущество делят в процессе развода.

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В региональном департаменте ЗАГСА отметили, что ситуация была наиболее острой до середины 2000-х годов, когда был принят Закон "О регистрации прав и сделок с недвижимостью". До тех пор регистрационная палата и нотариусы не всегда признавали документы, в которых обнаруживались расхождения в написании букв "ё" и "е", приходилось платить пошлины, менять бумаги. Сейчас острота проблемы снизилась, сообщили ТАСС в департаменте, регистрационная палата и нотариат стали немного лояльней.

Тем не менее, чтобы окончательно избавиться от подобных трудностей, власти района и попросили депутатов Законодательного собрания края рассмотреть их просьбу в первоочередном порядке.

«Ёлкина деревня» крестьянина Ушакова

Улётовский район и его райцентр — далеко не единственный пример буквенных затруднений в Забайкалье. Жители села Ёлкино, несмотря ни на какие сложности, уже триста лет хранят редкую букву в заглавии своей малой родины.

Ёлкино — крохотная деревушка на берегу реки Унда в Балейском районе Забайкалья. Здесь всего две улицы, около 40 домов и 100 жителей. Жить с "ё" в этом местечке стали еще до появления самой буквы: если седьмую букву алфавита ввели в обращение в 1783 году, то история "Ёлкиной деревни" началась в 1720-е.

Деревню основали крестьяне-переселенцы Ушаковы, приписанные к Нерчинскому сереброплавильному заводу. Их предки в XVI веке жили в Коми, но великий голод 1600–1603 годов заставил их переселиться на Урал, затем — в Сибирь, а оттуда перебрались в далекое Забайкалье.

— Название деревни произошло совсем не от обилия елок, а от имени крестьянина Феклиста Ушакова. В старину на вопрос, чья деревня, отвечали — Фёколкина. После это слово видоизменилось и стало более привычным для слуха Ёлкино, — рассказал ТАСС краевед Андрей Букин. — Есть, правда, еще версия о казаке — основателе Ёлкине, но она лежит на поверхности и не подтверждается архивными источниками.

В советские годы буква "ё" стала исчезать из официального обращения, и в документах деревушка все чаще упоминалась как "Елкино". В многотомной "Энциклопедии Забайкалья" название села хоть и начинается с "ё", но само оно находится в разделе "Е". Тем не менее, отказываться от редкой буквы ёлкинцы не спешат.

— Ведь это не просто буква исчезнет, а память и история, — говорят они.

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