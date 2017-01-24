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Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Магадане снимут до конца недели

В стране
24 января, 5:39 дата обновления: 24 января, 6:15 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 24, января. /ТАСС
Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 были введены в середине января
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МАГАДАН, 24 января. /ТАСС/. Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 на заправках Магадана будут сняты до конца недели - в четверг-пятницу в городе ждут танкер с горючим. Об этом сообщила пресс-служба правительства Магаданской области со ссылкой на компанию "Колыманефтепродукт" - единственного поставщика нефтепродуктов в регион.

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"26-27 января ожидается подход танкера со 145 тоннами бензина АИ-95, с учетом времени на разгрузку и доставки бензина на автозаправочные станции снятие ограничения планируется 29-30 января. Доставка бензина, в том числе АИ-95, запланирована также и в последующие сроки, обеспечивающие бесперебойное снабжение", - говорится в сообщении.

Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 были введены в середине января, горючее выдавалось по талонам. "Произошла поломка танкера, зимой у нас еще и ледовая проводка, - пояснила ТАСС руководитель департамента тарифов и цен Магаданской области Инна Варфоломеева. - Ведь к нам топливо доставляют, как и на Камчатку, морем, и есть своя специфика. Нашли следующий танкер".

"Никого без топлива не оставим", - заверила собеседница агентства. Она отметила, что бензин марки АИ-95 не является ходовым в регионе. Организации, по ее словам, обычно проводят конкурс на определенный объем горючего, который для них резервируют и отпускают по талонам, также заправки продают топливо гражданам по картам.

"Никакого дефицита нет и не было", - добавила Варфоломеева.

В департаменте добавили, что на минувшей неделе стоимость топлива на Колыме оставалась стабильной. Бензин марки АИ-98 в Магадане стоил 52,2 рубля за литр, АИ-95 - 47,27 рубля, АИ-92 - 45,03 рубля, а дизельное топливо - 45,8. При этом в отдаленных населенных пунктах региона цены на горючее выше: например, в поселке Сеймчан литр бензина марки АИ-92 стоит 64 рубля, а дизельного топлива - 67.

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