Земля нарасхват: итоги реализации двух этапов закона о "дальневосточном гектаре"

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. "С 1 июня через электронную федеральную информационную систему (ФИС) "НаДальнийВосток.рф" и путем подачи заявлений в бумажном виде было подано более 30 тыс. заявок на получение "дальневосточных гектаров", - сообщили ТАСС в пресс-службе Миныостокразвития

По данным ФИС, основная масса заявок на гектары поступает в электронном виде – на конец января в электронной системе зарегистрировано 18,4 тыс. заявок. За восемь месяцев работы закона 3,9 тыс. человек уже стали хозяевами собственного участка земли на Дальнем Востоке, еще 3,5 тыс. заявок находится на стадии заключения договоров, свидетельствуют данные ФИС "НаДальнийВосток.рф".

Землю россияне берут под строительство собственного дома, занятие сельским хозяйством, пчеловодством, для охоты и рыбалки и даже конных прогулок и полей для гольфа.

"Закон о гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах.

С 1 февраля этого года гражданин России сможет выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа. Корреспонденты ТАСС поговорили с правительствами регионов, обладателями гектаров и экспертами об итогах первых двух этапов реализации закона, а также о проблемах, с которыми пришлось столкнуться участникам программы и властям.

Неравномерный спрос

Реализация первых двух этапов закона показала, что не все регионы одинаково привлекательны для участников программы. Даже в одном крае или области районы пользуются разной популярностью. Как пояснил ТАСС директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ведущий специалист региона в области экономики Александр Абрамов, это напрямую связано с различными климатическими условиями.

"Общероссийские показатели среднегодовых температур (-2 градуса) регистрируется только на 30% площади макрорегиона. Следовательно, наиболее популярными регионами для участия в "дальневосточном гектаре" будут юг Амурской и Сахалинской областей, Еврейская автономная область, южная часть Хабаровского края и приграничная зона и побережье Приморского края", - отмечает эксперт.

Это подтверждают данные статистики: в лидерах на получение участков земли Приморский и Хабаровские края. "Сегодня в уполномоченные органы поступило почти 9,5 тыс.обращений (почти половина всех заявлений в ДФО - прим. ТАСС), из них около 30% всех заявок приходится на юг края - Надеждинский и Шкотовский районы, четверть - на Хасанский район", - отметил исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов. От желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3923 заявок, более 800 из них - с начала 2017 года. Это около 35% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках национального проекта.

А вот "холодные" Магаданская область и Чукотка демонстрируют весьма скромные успехи. Здесь интерес к "дальневосточному гектару" невелик: на Чукотке на 25 января 2017 года уполномоченными органами рассмотрено только 39 заявлений от желающих получить землю, в 18 случаях заявителям было отказано. В Магаданской области заявки на "дальневосточный гектар" подали 530 заявок, 144 человека уже стали обладателями земли.

Исключением стала не самая климатически привлекательная Якутия. Здесь местные жители охотно берут землю, и более 2,3 тыс. заявлений сейчас имеют положительный статус и находятся на рассмотрении. Наибольшее количество заявлений подано в самом ближайшем к Якутску Хангаласском районе - более 2,3 тыс.

Жить и работать на земле

Строительство собственного дома и занятие сельским хозяйством стали самыми популярными сценариями использования гектара среди дальневосточников. "Лидирует, конечно, сельское хозяйство, граждане также часто пользуются упрощенным порядком, правом, которое сегодня предоставляет закон для оформления уже используемых своих участков, в том числе и на землю под уже имеющуюся в собственности недвижимость", - отметила исполняющая обязанности. зампредседателя правительства - министра земельно-имущественной и инвестиционной политики Хабаровского края Ирина Серова.

Помимо общих популярных вариантов использования гектара в каждом регионе есть свои особенности. В Еврейской автономии землю часто берут для пчеловодства и садоводства, в Приморском крае - для охоты и рыбалки. В Амурской области землю собираются использовать под гостиничное обслуживание, отдых и рекреацию, конные прогулки, создание лесных плантаций и даже полей для гольфа. В Хабаровском крае есть такие интересные проекты использования земли, как создание центра славянской культуры и письменности, медицинского центра и скалодрома.

Одной из главных причин получения гектара стала возможность бесплатного оформления в собственность земли под уже имеющимися в собственности строениями. "Реализация закона о "дальневосточном гектаре" позволила на законных основаниях оформить землю, поставить ее на кадастровый учет. Некоторые граждане в силу возраста не знали, как оформляется земля, для кого-то это было дорого: вызов кадастрового инженера и процедура оформления - не дешевая услуга. Здесь процедура бесплатная, гражданин рисует участок, границы формируются, появляется объект недвижимости со своими границами, характеристиками, после чего оформляется договор", - рассказала ТАСС начальник отдела земельных отношений администрации Тымовского района Сахалинской области Надежда Мосевнина (этот район оказался лидером по количеству взятых гектаров на Сахалине).

"Всего около 1 процента домашних хозяйств Дальнего Востока изъявило желание попробовать заняться работой на земле. Это не мало. Можно сказать, что пилотная стадия проекта стартовала успешно", - подводит итог Александр Абрамов.

Вал отказов

Главной проблемой первых двух этапов реализации закона стало большое количество отказов. Так, в Амурской области на 1,5 тыс. заявлений пришлось 316 отказов, а в Приморском крае количество отказов в отдельные месяцы превышало 40%.

Основной причиной отказов стало пересечение границ выбранной земли с уже занятыми другими пользователями участками. При этом информация о том, что земля уже имеет хозяина, отсутствовала в кадастре, и выяснялось, что участок занят, только при оформлении документов. При этом часто оказывалось, что на выбранной земле уже стоят дома или хозяйственные постройки. Кроме того, заявители порой выбирали участки в местах общественного пользования - парки, скверы, дороги, что также становилось причиной отказа.

Так, по словам замминистра имущественных и земельных отношений Якутии Нургустаны Пахомовой, отказы в республике получены по 41% заявлений - более 4,1 тыс. заявлений граждан. "У нас очень большой объем отказов, основной причиной этого является наличие прав третьих лиц, то есть на карте идет наложение и смещение земельных участков - это причина около 45% отказов, более 36% отказов из-за отсутствия границ ранее учтенных земельных участков", - сказала она.

Несовершенство картографических данных при подаче заявлений на получение "дальневосточного гектара" в Якутии уже привело к прецеденту - один заявитель подал в суд на региональное отделение кадастровой палаты, но потом стороны пришли к мировому соглашению и подписали договор.

По словам Терехова, сложности с оформление участков в Приморье были связаны с работой информационной системы "НаДальнийВосток.рф". "Поскольку ресурс новый, закон новый, механизм предоставления земли до этого нигде не применялся, в ходе работы периодически возникали проблемы, но благодаря тесному взаимодействию с Министерством по развитию Дальнего Востока, Агентством по развитию человеческого капитала, Росреестром нам удавалось оперативно их решать", - поделился он.

По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, общее число отказов по области составляет 27% от принятых в работу заявлений. "Для достижения такого результата в федеральную информационную систему постоянно вносятся сведения о земельных участках, границы которых не указаны в государственной кадастровой системе. Мы информируем граждан о возможности корректировки границ выбранных участков, либо выбора их в других местах", - пояснил министр имущественных отношений области Сергей Ховрат.

Советуем посмотреть на месте

Чтобы правильно выбрать участок и не обнаружить, что полученную землю нельзя использовать, как хотелось, необходимо не просто изучить карты, но отправиться на место и увидеть все самому. Таким опытом поделились с ТАСС обладатели гектаров, которые уже начали осваивать землю.

"Ну, конечно, сначала нужно посмотреть участок, а не брать просто по карте, показывая пальцем. На месте поляны мог вырасти лес, нарасти деревья. Конечно, нужно сначала смотреть это все", - советует первый обладатель гектара в Приморье Виктор Баранов, который открыл на участке в Ханкайском районе Приморья пасеку еще в июле прошлого года.

К этому мнению присоединяется житель села Тымовского Сахалинской области, получатель "дальневосточного гектара" предприниматель Александр Тырцев. На своем участке он успешно выращивает грибы и уже производит 400-500 кг продукции. "Карты старые, 2-3 летней давности, со спутника видно - одно, а на месте все по-другому", - отмечает Тырцев.

Обладатели гектаров считают, что программа по предоставлению земли уже принесла большую пользу регионам Дальнего Востока. Многие, особенно живущие в сельской местности, смогли "прирастить" свои земельные наделы, начать или расширить собственное производство. Между тем, по их мнению, необходимо решить еще множество вопросов для закрепления успеха программы.

"То, что землю стали давать - это, конечно, хорошо, но нужно предусмотреть какие-то возможности для поддержки людей, получивших "дальневосточный гектар". Хотя бы на первое время необходима финансовая помощь от государства, чтобы закупить технику, стройматериалы, элементарно обустроить", - считает фермер из Амурской области Алексей Коваленко, вместе с семьей взявший сразу 5 гектаров земли для расширения хозяйства.

"Нам, например, кредиты в банке не дают - не подходим, гранты тоже получить не получается. А без такой поддержки, как бы нам ни хотелось, обустроиться очень тяжело. Многое, что можно было бы сделать уже сейчас, приходится откладывать на потом, что, разумеется, сдерживает весь процесс", - отмечает фермер.