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Россияне за полдня подали 2 тыс. заявок на "дальневосточный гектар"

В стране
1 февраля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
На данный момент по количеству заявок лидирует Приморье
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Две тысячи заявок зарегистрированы 1 февраля с момента начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре", который позволит всем жителям России оставить заявку на получение бесплатной земли в ДФО.

Инфографика Реализация закона о &quot;дальневосточном гектаре&quot; Реализация закона о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"За первые 11 часов реализации третьего этапа уже оформлено около 2 тыс. заявок. Напомню, что ранее за 4 месяца реализации второго этапа, а он наиболее репрезентативный, когда вся дальневосточная земля стала возможной для предоставления, было подано около 30 тыс. заявок. То есть за первые 11 часов почти 7% от того, что было подано за 4 месяца", - сказал министр.

В лидерах на данный момент Приморье. "Если говорить с точки зрения спроса на землю, в первые 11 часов на первом месте Приморский край более 600 заявок из тех 2 тыс., которые поданы. На втором месте - Хабаровский край с более 400 заявками, на третьем месте республика Саха (Якутия), более 200 заявок подано в этом субъекте РФ", - сказал Галушка.

"Благодаря тем заявкам, которые поступили сегодня на землю в Приморье, в целом сегодня Приморье на первом месте с учетом всех предыдущих этапов. Ранее это была Саха (Якутия)", - добавил он.

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Сейчас более 200 заявок поданы на получение "гектара" на Курилах. "По факту можно говорить о том, что более 200 заявок уже подано на получение "дальневосточного гектара" на Курильских островах, первые несколько десятков таких участков оформлены. Сегодня <...> более 20 заявок подано за эти 11 часов", - сообщил Галушка.

Активнее всего "дальневосточными гектарами" на данный момент интересуются жители самого Дальнего Востока, которые берут землю в соседних регионах, и Москвы. "Когда проснулась Москва и подключилась, сразу стало видно, что москвичи достаточно активно интересуются и хотят брать землю на Дальнем Востоке", - отметил министр.

Система выдержала

С переходом на третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре" значительно выросла нагрузка на Федеральную информационную систему (ФИС) "НаДальнийВосток.рф", через которую можно подать заявку на "гектар" и указать границы интересующего участка. Одновременно на сайт в некоторые часы заходили до 17 тыс. человек, но система не дала сбой, благодаря ранее проведенной работе по усилению ее "пропускной" способности.

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"Мы видим ежеминутную статистику нагрузки на сайт, мы видим, что "вау-эффект" мы выдержали в отличие от двух предыдущих раз (старт первого и второго этапов, повышенный интерес к сайту привел к сбою системы - прим. ТАСС). Нагрузка сейчас действительно 16-17 тыс. человек, но сайт ее выдерживает. Но надо признать, что есть замедления в скорости обработки заявок в процессе формирования границ участка, но инженеры наши этим занимаются, я думаю, к вечеру эта ситуация будет уже полностью исправлена", - сказал журналистам заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

Также с 1 февраля заявку на получение гектара на Дальнем Востоке можно подать и МФЦ. Один из таких центров в Москве в среду посетил глава Минвостокразвития и ознакомился с готовностью сотрудников принять такую заявку.

По данным Минвостокразвития, на третьем этапе будет работать 12 тыс. МФЦ. Агентство по развитию человеческого капитала провело обучение более 20 тыс. сотрудников МФЦ.

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