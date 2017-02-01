Россияне за полдня подали 2 тыс. заявок на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Две тысячи заявок зарегистрированы 1 февраля с момента начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре", который позволит всем жителям России оставить заявку на получение бесплатной земли в ДФО.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"За первые 11 часов реализации третьего этапа уже оформлено около 2 тыс. заявок. Напомню, что ранее за 4 месяца реализации второго этапа, а он наиболее репрезентативный, когда вся дальневосточная земля стала возможной для предоставления, было подано около 30 тыс. заявок. То есть за первые 11 часов почти 7% от того, что было подано за 4 месяца", - сказал министр.

В лидерах на данный момент Приморье. "Если говорить с точки зрения спроса на землю, в первые 11 часов на первом месте Приморский край более 600 заявок из тех 2 тыс., которые поданы. На втором месте - Хабаровский край с более 400 заявками, на третьем месте республика Саха (Якутия), более 200 заявок подано в этом субъекте РФ", - сказал Галушка.

"Благодаря тем заявкам, которые поступили сегодня на землю в Приморье, в целом сегодня Приморье на первом месте с учетом всех предыдущих этапов. Ранее это была Саха (Якутия)", - добавил он.

Сейчас более 200 заявок поданы на получение "гектара" на Курилах. "По факту можно говорить о том, что более 200 заявок уже подано на получение "дальневосточного гектара" на Курильских островах, первые несколько десятков таких участков оформлены. Сегодня <...> более 20 заявок подано за эти 11 часов", - сообщил Галушка.

Активнее всего "дальневосточными гектарами" на данный момент интересуются жители самого Дальнего Востока, которые берут землю в соседних регионах, и Москвы. "Когда проснулась Москва и подключилась, сразу стало видно, что москвичи достаточно активно интересуются и хотят брать землю на Дальнем Востоке", - отметил министр.

Система выдержала

С переходом на третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре" значительно выросла нагрузка на Федеральную информационную систему (ФИС) "НаДальнийВосток.рф", через которую можно подать заявку на "гектар" и указать границы интересующего участка. Одновременно на сайт в некоторые часы заходили до 17 тыс. человек, но система не дала сбой, благодаря ранее проведенной работе по усилению ее "пропускной" способности.

"Мы видим ежеминутную статистику нагрузки на сайт, мы видим, что "вау-эффект" мы выдержали в отличие от двух предыдущих раз (старт первого и второго этапов, повышенный интерес к сайту привел к сбою системы - прим. ТАСС). Нагрузка сейчас действительно 16-17 тыс. человек, но сайт ее выдерживает. Но надо признать, что есть замедления в скорости обработки заявок в процессе формирования границ участка, но инженеры наши этим занимаются, я думаю, к вечеру эта ситуация будет уже полностью исправлена", - сказал журналистам заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

Также с 1 февраля заявку на получение гектара на Дальнем Востоке можно подать и МФЦ. Один из таких центров в Москве в среду посетил глава Минвостокразвития и ознакомился с готовностью сотрудников принять такую заявку.

По данным Минвостокразвития, на третьем этапе будет работать 12 тыс. МФЦ. Агентство по развитию человеческого капитала провело обучение более 20 тыс. сотрудников МФЦ.