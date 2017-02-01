Программы переселения из Арктики охватывают тысячи семей

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Программы переселения из Арктики в регионы с благоприятным климатом охватывают тысячи людей. В Красноярском крае уже переселены 5 тыс. семей из планируемых 11 тыс., в Мурманской области в списке потенциальных переселенцев более 26 тыс. семей, сообщили ТАСС представители местных властей.

"У нас действует соглашение между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ГМК "Норильский никель" о содействии переселению жителей. Программа рассчитана на 10 лет на 11 тыс. семей из Норильска и Дудинки. Действует с 2011 года, почти 5 тыс. семей воспользовались ей", - сказал мэр Норильска Олег Курилов.

Он отметил, что программа доказала свою эффективность. "Люди уезжают на "материк", мы получаем их квартиры, которые ремонтируем и предоставляем жителям Норильска. Строительство нового жилья стоило бы для города в пять раз дороже", - пояснил мэр.

Первый замминистра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко уточнила, что на 1 января 2017 года в областном списке граждан, имеющих право на получение социальной выплаты на переселение, числятся более 26 тыс. семей. "Очередь желающих выехать в районы с благоприятными климатическими условиями постоянно растет", - добавила она.

Заслуженные пенсионеры

В действующей на территории Красноярского края программе участие могут принять граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. В основном это выходцы из Норильска, второго по численности населения города Красноярского края, где проживают более 178 тыс. человек. На территории исторически сложилась высокая миграционная активность, в числе причин которой суровые природно-климатические условия, а также стремление жителей, выработавших северный трудовой стаж, переехать в благоприятные для проживания регионы. При этом Норильск, известный как город с высоким уровнем доходов населения обеспечен постоянным притоком новых трудовых ресурсов - на протяжении ряда лет безработица сохраняется на уровне 0,8%.

По данным правительства региона, в 2011-2016 переселенцы с севера смогли приобрести жилье по программе на сумму более 10 млрд рублей. Наиболее востребованными местами для переезда являются южные районы Красноярского края, Московская, Ленинградская и Краснодарская области. Депутат Госдумы Раиса Кармазина сообщила, что в 2011-2015 годах переселение осуществлялось за счет "Норникеля", федерального и краевого бюджетов, но в 2016 году федерация прекратила финансировать это соглашение.

В Мурманской области также отметили проблемы с федеральным финансирование. В 2015 году его объем составил 468,29 млн рублей, которые в порядке очередности были распределены 287 северянам, в 2016 году выделено 416,8 млн, что достаточно для переселения 192 человек. В 2017 для Мурманской области выделено 348,86 млн при потребности 7,2 млрд.

Министр соцразвития региона Сергей Мякишев пояснил, что большинство желающих выехать из области делают это самостоятельно. За 2016 год убыль населения из-за отбывающих в более южнее регионы составила 3 тыс. человек. При этом основной поток выезжающих - пенсионеры. Трудоспособное население не испытывает сложностей с трудоустройством, уровень безработицы в регионе последние годы снизился и в 2016 году достиг 1,5%.

Роль "Норильского никеля"

Помимо отработанного стажа и отъезда на "материк" пенсионеров, на миграцию влияют корпоративные процессы. Город Мончегорск, где расположена Кольская горно- металлургическая компания (ГМК), стал одним из центров привлечения трудовых ресурсов. Замглавы регионального комитета по труду и занятости населения Ксения Зинатуллина отметила, что за 2016 год в Мончегорске численность безработных снизилась на 16%, а число вакансий увеличилось в 1,3 раза. При этом за год было трудоустроено 1088 человек, что на 6% больше, чем в 2015 году.

В компании "Норникел" сообщили, что среднесписочная численность предприятий Колькой ГМК в Мончегорске и Печенгском районе за 2016 год достигла 10,2 тыс. человек. В последние годы в компании происходил рост числа работников за счет увеличения объемов рафинирования никеля и меди и реализации стратегических проектов. В результате реконфигурации производства Мончегорская промплощадка Кольской ГМК стала рафинировочным центром "Норникеля" и крупнейшим никелерафинировочным центром в мире.

В 2016 года "Норникель" закрыл устаревший Никелевый завод в Норильске, работающий со времен Великой Отечественной войны. Это существенно сказалось на улучшении экологической ситуации в северном городе. Удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек, при этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина получила новые специальности. Решение о закрытии завода было принято более трех лет назад, сообщалось, что последние технологические этапы получения чистого никеля будут перенесены в Мурманскую область на Кольскую ГМК.

"Что касается темы закрытия Никелевого завода, и перевода производства в Мурманск. Я считаю, это правильно с экологической точки зрения. Сотрудники завода, в рамках коллективного договора с работодателем, имеют возможность переучиваться, получать подъемные, жилье и переезжать. "Норильскому никелю" в условиях нынешнего природоохранного законодательства, это выгоднее, чем сохранять производство и платить большие штрафы за выбросы", - сказала депутат Госдумы Раиса Кармазина.

Поручение президента

На состоявшейся во вторник встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин сказал, что люди должны иметь возможность работать в Норильске неограниченное время, но в случае изменения обстоятельств иметь возможность переехать. В свою очередь президент поручил ему наладить прямые контакты с местными и федеральными властями по решению проблем переселения и трудоустройства высвобождающихся работников.

В Красноярском крае оперативно отреагировали на слова главы государства. "Завтра губернатор Виктор Толоконский прилетает в Москву, где у него запланирована встреча с Потаниным, они обсудят в том числе и вопросы, затронутые на встречи президента России Владимира Путина и гендиректора ГМК", - сказал ТАСС источник в правительстве региона.

Губернатор Красноярского края и руководитель металлургической компании обсудят тему налоговых переплат со стороны "Норильского никеля" в региональный бюджет. Собеседник агентства подчеркнул, что это "запланированная встреча, но после поручений президента в повестку встречи внесены изменения".