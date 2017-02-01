Галушка: более 182 тыс. россиян посетили за день сайт по "дальневосточному гектару"

По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛСпорт 1 февраля, 21:23
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листахПолитика 1 февраля, 20:56
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку РосстатаЭкономика и бизнес 1 февраля, 20:33
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 182 тыс. посещений зарегистрировано на сайте "НаДальнийВосток.РФ", в первый день начала третьего этапа реализации программы "дальневосточный гектар", с началом которого подать заявку на получение участка на Дальнем Востоке могут все граждане России. Об этом со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушка сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
"Сегодня стартовал третий этап - самый массовый. За день зафиксировано 182 тыс. заходов. Если говорить об "уникальных посетителях" - их 149 тыс. Для сравнения - вчера за полные сутки было 28 тыс. заходов или 19 тыс. "уникальных" посещений, в прошедшую субботу - 9 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра.
Галушка отметил, что интерес к программе по выделению "дальневосточного гектара" проявили жители из разных регионов. "На первом месте - Москва и Московская область. За сутки почти 25 тыс. посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область - приближается к 10 тыс. Далее идут Приморье - 8 тыс. заходов, Хабаровск - 5 тыс., Республика Саха (Якутия) - 3 тыс. и Краснодарский с 2,5 тысяч. посещений сайта", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
По состоянию на 17 часов по московскому времени, подано 2,5 тыс. заявок. С начала реализации проекта на получение гектара поступило более 43 тыс. заявок. Самым большим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Наибольший интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Это 47% заявок от всех поступивших.
Сообщается, что федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ" изначально была ориентирована на 5 тыс. заходов одновременно. Поэтому, по словам Александра Галушка, Росреестр будет работать над совершенствованием системы и увеличит ее нагрузку.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.