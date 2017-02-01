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Галушка: более 182 тыс. россиян посетили за день сайт по "дальневосточному гектару"

В стране
1 февраля, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 182 тыс. посещений зарегистрировано на сайте "НаДальнийВосток.РФ", в первый день начала третьего этапа реализации программы "дальневосточный гектар", с началом которого подать заявку на получение участка на Дальнем Востоке могут все граждане России. Об этом со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушка сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

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"Сегодня стартовал третий этап - самый массовый. За день зафиксировано 182 тыс. заходов. Если говорить об "уникальных посетителях" - их 149 тыс. Для сравнения - вчера за полные сутки было 28 тыс. заходов или 19 тыс. "уникальных" посещений, в прошедшую субботу - 9 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра.

Галушка отметил, что интерес к программе по выделению "дальневосточного гектара" проявили жители из разных регионов. "На первом месте - Москва и Московская область. За сутки почти 25 тыс. посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область - приближается к 10 тыс. Далее идут Приморье - 8 тыс. заходов, Хабаровск - 5 тыс., Республика Саха (Якутия) - 3 тыс. и Краснодарский с 2,5 тысяч. посещений сайта", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По состоянию на 17 часов по московскому времени, подано 2,5 тыс. заявок. С начала реализации проекта на получение гектара поступило более 43 тыс. заявок. Самым большим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Наибольший интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Это 47% заявок от всех поступивших.

Сообщается, что федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ" изначально была ориентирована на 5 тыс. заходов одновременно. Поэтому, по словам Александра Галушка, Росреестр будет работать над совершенствованием системы и увеличит ее нагрузку.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.

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"Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
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