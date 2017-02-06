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Первый прямой авиарейс из Берлина приземлился в Сочи

В стране
6 февраля, 8:41 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, февраля. /ТАСС
Рейс осуществлен в рамках полетной программы Берлин-Сочи-Берлин, которая была организована по инициативе курорта "Роза Хутор"
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СОЧИ, 5 февраля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс из Берлина совершил посадку в аэропорту Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Базэл Аэро".

"Самолет из Берлина совершил посадку в 13:05 мск", - сказали в компании.

Это первый на курорте прямой рейс из столицы Германии. Как уточнили в пресс-службе курорта "Горки Город", по инициативе которого организованы рейсы из этой страны, полетная программа предусматривает три рейса.

"Рейс совершается в рамках полетной программы Берлин-Сочи-Берлин, организованной по инициативе горного курорта "Роза Хутор". Всего данная полетная программа предусматривает три рейса и завершится она 26 февраля "возвратным" рейсом Сочи-Берлин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо туристов, на первом рейсе прилетели представители нескольких турагентств, которых познакомят с инфраструктурой и возможностями горнолыжного курорта "Роза Хутор".

Ранее сообщалось, что летом из Сочи и Анапы открываются рейсы в 11 городов России. В Анапу самолеты полетят из Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Черноморский курорт Сочи будет связан прямыми перелетами с Москвой, Воронежем, Иваново, Нижним Новгородом, Омском, Самарой, Уфой, Челябинском, Архангельском, Мурманском и Сыктывкаром.

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