Мужчина прошел 30 км на лыжах, чтобы ограбить магазин в Самарской области

САМАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Житель Ульяновской области прошел более 30 км на лыжах по заснеженным полям, чтобы добраться до соседней Самарской области и ограбить сельский магазин. От полицейской погони он пытался уйти также на лыжах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

"Подобный случай в истории самарской полиции зафиксирован, пожалуй, впервые. Грабитель из Ульяновской области преодолел более 30 км на лыжах до магазина в соседней области, под угрозой пистолета забрал у продавца выручку в размере 1900 рублей и на лыжах отправился в обратный путь", - отметили в пресс-службе.

Продавец магазина в селе Надеждино Кошкинского района Самарской области рассказала полицейским, что грабитель вошел в здание, держа в руках лыжи. Достав пистолет, мужчина потребовал выручку и, забрав деньги, ушел. Прибывшие на место полицейские вскоре в буквальном смысле вышли на след грабителя, обнаружив лыжню, уходящую от магазина в направлении Ульяновской области.

Сотрудники полиции задержали налетчика прямо на лыжне еще до его прибытия домой. Подозреваемым оказался 30-летний житель Ульяновской области, ранее судимый за убийство и недавно освободившийся после отбытия наказания. На преступление, по его словам, он пошел из-за нехватки денег. У него изъяты похищенные деньги и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело статье "Разбой".