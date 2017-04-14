ТОР "Николаевск" в Хабаровском крае создадут в мае

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Третья по счету в Хабаровском крае территория опережающего развития (ТОР) "Николаевск" будет создана в мае текущего года. Об этом заявил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе выступления на презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Хабаровского края в Торгово-промышленной палате (ТПП РФ).

"В ближайший месяц будет создана третья территория опережающего развития "Николаевск" со специализацией в области рыбопереработки и логистики", - сказал Крутиков. Он добавил, что Хабаровский край в настоящее время "первый и единственный регион на Дальнем Востоке, который полноформатно использует все новые инструменты для привлечения и поддержки инвесторов".

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка отметил, что на сегодняшний день девять компаний претендуют на получение статуса резидента ТОР.

"Все ТОРы начинаются с инициативы инвестора - они не создаются просто так, для того чтобы создать. Если нет инвестиционного спроса, ТОР не создается. В данном случае компании в основном рыбной направленности, рыбной отрасли вышли с инициативой создать территорию опережающего развития", - сказал он.

ТОР "Николаевск"

Режим ТОР предлагается распространить на территорию площадью 531,3 тыс. га, в нее войдут городские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовершинный, а также четыре сельских муниципалитета. Более 2 тысяч рабочих мест будут носить сезонный характер, связанный с рыболовством на Амуре, 461 - постоянный.

В ТОР планируется реализовать восемь инвестпроектов рыбоперерабатывающей отрасли и один судоремонтной. Площадки разместятся на бывшем Николаевском судостроительном заводе, мысах Перовского и Кошка, реке Лонгари, в поселке Чныррах и селах Оремиф и Иннокентьевка.