ТОР "Николаевск" в Хабаровском крае создадут в мае

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Третья по счету в Хабаровском крае территория опережающего развития (ТОР) "Николаевск" будет создана в мае текущего года. Об этом заявил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе выступления на презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Хабаровского края в Торгово-промышленной палате (ТПП РФ).
"В ближайший месяц будет создана третья территория опережающего развития "Николаевск" со специализацией в области рыбопереработки и логистики", - сказал Крутиков. Он добавил, что Хабаровский край в настоящее время "первый и единственный регион на Дальнем Востоке, который полноформатно использует все новые инструменты для привлечения и поддержки инвесторов".
В свою очередь первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка отметил, что на сегодняшний день девять компаний претендуют на получение статуса резидента ТОР.
"Все ТОРы начинаются с инициативы инвестора - они не создаются просто так, для того чтобы создать. Если нет инвестиционного спроса, ТОР не создается. В данном случае компании в основном рыбной направленности, рыбной отрасли вышли с инициативой создать территорию опережающего развития", - сказал он.
Режим ТОР предлагается распространить на территорию площадью 531,3 тыс. га, в нее войдут городские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовершинный, а также четыре сельских муниципалитета. Более 2 тысяч рабочих мест будут носить сезонный характер, связанный с рыболовством на Амуре, 461 - постоянный.
В ТОР планируется реализовать восемь инвестпроектов рыбоперерабатывающей отрасли и один судоремонтной. Площадки разместятся на бывшем Николаевском судостроительном заводе, мысах Перовского и Кошка, реке Лонгари, в поселке Чныррах и селах Оремиф и Иннокентьевка.