Адыгея и Кубань подписали соглашение о сотрудничестве

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МАЙКОП, 24 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Врио Главы Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края в рамках рабочей встречи в Краснодаре провели переговоры об укреплении взаимодействия между двумя регионами, итогом которых стало подписание соглашения о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.
"Адыгею и Кубань связывают многолетние крепкие отношения, благодаря которым успешно реализовано немалое количество совместных проектов. У двух регионов есть много точек роста для более динамичного развития в различных сферах деятельности, и результатом переговоров руководства республики и края стало подписание соглашения между правительством Адыгеи и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве", - сказали в пресс-службе.
Там же пояснили, что подписи под документом поставили Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев. Руководители двух регионов обозначили ключевые направления и конкретные проекты, которые необходимо совместно реализовать, отметив хорошие перспективы сотрудничества в развитии торгово-экономических отношений и курортной сфере.
В частности, предложено синхронизировать работу при разработке стратегий развития двух регионов, а также при стратегическом планировании дорожного строительства, энергетического комплекса.
Большие возможности открывает совместная деятельность в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, создании новых предприятий.
Стороны договорились оказывать содействие бизнесу при реализации всех перспективных начинаний, в производстве продукции АПК, сферы торговли, ЖКХ, повышении проведения совместных выставок, ярмарок, презентаций товаров и услуг, привлечении инвестиций.
Планируется развивать сотрудничество в сфере подготовки кадров, в реализации совместных научно-технических, социальных и творческих проектов, обмена информации по вопросам стратегического и инновационного развития территорий, уточнил собеседник агентства.