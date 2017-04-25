Медведев ознакомился с ходом восстановления Омской крепости и посетил Воскресенский собор

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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в рамках рабочей поездки в Омскую область примет участие в партийном форуме "Культура - национальный приоритет", осмотрел ряд памятников истории и архитектуры.
В частности, глава правительства оценил, как ведутся восстановительные работы Омской крепости в рамках федеральной-целевой программы "Культура России". Премьеру рассказали об истории крепости. Часть ее первоначальных построек сохранилась до сегодняшнего дня, и сегодня ряд строений имеет статус объектов культурного наследия федерального значения, в частности Тобольские ворота, бывшее здание гауптвахты, здания офицерского собрания и лютеранской кирхи.
"Крепость была хорошо расположена. Умели выбирать места", - отметил Медведев.
Премьер также посетил Воскресенский собор, который является музеем военной истории города. Заложенный в 1769 году собор стал первым каменным сооружением крепости. В нем крестили Михаила Врубеля, а среди прихожан был Федор Достоевский, который отбывал каторгу в Омской крепости с 1850 по 1854 годы. Посещал собор и Николай II, а в 1905 году здесь служил святой Иоанн Кронштадтский. В советские годы на месте собора разбили сквер, а в 2009 году было принято решение о его восстановлении.
Здесь же располагается выставка омского Российского военно-исторического общества, основным экспонатом который является Евангелие 18 века, подаренное собору Екатериной II. Медведев согласился, что подросткам и молодежи, которые участвуют в деятельности РВИО, это должно быть интересно.
Премьер также провел рабочую встречу с губернатором Виктором Назаровым.