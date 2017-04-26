Более двух тысяч соотечественников переселились на Колыму за три года

МАГАДАН, 26 апреля. /ТАСС/. Более двух тысяч граждан за три года переселились на Колыму в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в области с 2014 года. За три года (2014-2016) на территорию области вселился, и закрепился 2261 соотечественник: из них 1246 участников государственной программы и 1015 членов семьи, среди которых более 500 детей. В первом квартале 2017 года - 72 участника и 12 членов семьи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего соотечественников (88%) прибыло с Украины. Также соотечественники переселяются из Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Армении и Грузии. Один человек прибыл из Германии.

Переселенцев привлекает достаточно широкий выбор вакансий, стабильность как на рынке труда, так и в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В банке данных ежемесячно находится более 2 тыс. вакансий, из которых 70% приходится на рабочие профессии и 30% - на вакансии инженерно-технических работников и служащих.