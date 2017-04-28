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Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II

В стране
28 апреля, 15:45 UTC+3 БАХЧИСАРАЙ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Мероприятия, посвященные началу сезона, продлятся до 2 мая

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© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
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© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС

БАХЧИСАРАЙ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Города Крыма торжественно открыли туристический сезон, в этом году старт приурочен к 230-летию посещения полуострова Екатериной II в 1787 году.

Главные торжества прошли в бывшей столице крымских ханов в Бахчисарае, где императрица несколько дней провела в Ханском дворце.

"В этом году мы приурочили открытие сезона к замечательному событию - 230-летию со дня визита Екатерины Великой в Крым. И весь Крым празднует это замечательное событие", - сообщила ТАСС заместитель министра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина.

В бахчисарайском парке "Крым в миниатюре" была представлена инсценировка приезда и встречи императрицы с князем Григорием Потемкиным. По словам начальника отдела туризма администрации Бахчисарайского района Николая Бира, здесь на небольшой территории можно ознакомиться со всеми достопримечательностями Крыма.

"Здесь представлены в миниатюре около 80 достопримечательностей. В масштабе 1:25 представлены макеты Ханского дворца в Бахчисарае, Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов в Ялте, замка Ласточкино гнездо", - сказал он ТАСС.

По словам директора парка Виктора Жиленко, турпоток сюда постоянно растет. "Ежегодно число туристов увеличивается, к примеру, в прошлом году наш парк посетило около 200 тыс. человек, в этом году ожидаем еще больше", - отметил собеседник агентства.

По словам Нерозиной, мероприятия, посвященные старту туристического сезона, будут проходить до 2 мая в более чем двадцати населенных пунктах полуострова.

"Драгоценнейшая жемчужина"

Визит императрицы после присоединения Крыма к Российской империи по масштабам не имел аналогов. Поездка, которую в Крыму называют "первым туристическим вояжем", готовилась за четыре года до ее начала. Были заложены новые города, такие как Симферополь и Севастополь, началось строительство Черноморского флота, прокладка дороги от Перекопа к Севастополю.

Путешествие Екатерины из Санкт-Петербурга в Крым и обратно продолжалось полгода. За это время она посетила Киев, Чернигов, Херсон, Симферополь, Бахчисарай, Феодосию, Мариуполь, Севастополь - старые и вновь отстроенные города, через которые пролегал путь. Вместе с многочисленной прислугой в путешествие отправились почти 3 тыс. человек.

Ставились "екатерининские мили", которые отмеряли каждые 10 верст на пути следования. Их осталось всего четыре: по трассе Симферополь - Бахчисарай, у ханского дворца в Бахчисарае, в Старом Крыму и в Севастополе.

Сама императрица после посещения Крыма назвала его "драгоценнейшей жемчужиной" в своей короне.

В 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, в 2017 году ожидается рост туристического потока до 6 млн человек.

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