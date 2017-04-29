Спасенную тигрицу Филиппу выпустили в заказнике в Еврейской автономии

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ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономии(ЕАО) молодую тигрицу по кличке Филиппа. Хищницу более года назад спасли в Приморье от голодной смерти и в течение 14 месяцев готовили в центре по специальной программе к жизни в дикой природе, сообщила пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".
"Мы надеемся, что Филиппа приживется в ЕАО и увеличит уже существующую там группировку тигров. Тем не менее это своеобразный аванс. Увеличение количества тигров в ЕАО говорит о том, что нужно прикладывать больше усилий для сохранения объектов животного мира на территории области", - приводит пресс-служба слова директора филиала Сергея Арамилева.
Сейчас на территории Еврейской автономии обитает 10 амурских тигров, тогда как еще 3-4 года назад их численность оценивалась в 1-2 особи. Большая часть "новых" тигров были привезены из Приморья из Центра реабилитации и реинтродукции. Они не только прижились на новой территории, но и дают потомство.
"Мы надеемся, что эта группировка, расселяясь, займет территории, на которых в недавнем историческом прошлом тигры жили. В первую очередь - это левобережье Амура в Хабаровском крае, на территорию уже давно спланированного заказника "Арсеньевский", - сообщил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
Место жительства для молодой тигрицы было выбрано после детального изучения. На этой местности уже сошел снег, а лесные тропы стали доступны большинству копытных. Благодаря этому молодая хищница сможет самостоятельно добывать себе пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям. За передвижениями Филиппы специалисты будут следить через надетый на нее специальный ошейник с GPS-модулем.
Тигрицу нашли в декабре 2015 года в районе села Филипповка в Хасанском районе на юго-западе Приморья. Оставшийся без матери четырехмесячный тигренок забрел в село, где его едва не растерзала домашняя собака. Хозяин подворья сообщил о случившемся в дирекцию парка, сотрудники которого немедленно доставили тигренка в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевке, где юная хищница быстро пошла на поправку. Чтобы отметить поступок жителя села Филипповка, было решено предоставить ему право дать имя тигренку.
В центре тигрицу в течение 14 месяцев обучали по специальной программе охоте. Специалисты считают, что она полностью овладела необходимыми навыками и может жить в дикой природе.
Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных был открыт в селе Алексеевка Приморского края 19 сентября 2012 года. Он предназначен для оказания помощи попавшим в беду диким животным и, прежде всего, амурским тиграм и дальневосточным леопардам. За эти годы в центре были выращены и подготовлены для самостоятельной жизни в дикой природе шесть тигрят (не считая Филиппы - прим. ТАСС). Все они были найдены в тайге больными и ослабленными, в центре их вылечили, научили охотиться и избегать опасностей, а затем подобрали для них участки обитания.
Пятеро выпущенных на волю тигрят благополучно освоились в тайге. Первая из "воспитанников" центра - тигрица Золушка, обитающая сегодня в Еврейской автономии, уже успешно воспитала первое свое потомство. В этом регионе также обитают еще три выращенных центром молодых хищников - тигрица Светлая и тигры Боря и Кузя. Еще одна тигрица из центра осваивает Амурскую область.
Пока только в одном случае выпущенный тигренок не смог освоиться в тайге. Тигр Устин почти год после выпуска странствовал по тайге, но так и не смог найти себе охотничий участок. Его пришлось вновь отловить и отправить в зоопарк.
Также центр занимается "перевоспитанием" так называемых конфликтных тигров: животных, которые выходят регулярно к жилью человека или охотятся на домашних животных. Показателен пример тигра Упорного, он был отловлен в возрасте около трех лет в ноябре 2014 года в Вяземском районе Хабаровского края после того, как напал на собак. После реабилитации весной 2015 года тигра отпустили на волю на территории Анюйского национального парка, однако он не остался в нацпарке, а двинулся на север, преодолев сотни километров и став самым северным представителем своего вида. Это дало ученым уникальную возможность изучить жизнь тигров в самых сложных условиях - при сорокаградусных морозах и полутораметровых снежных сугробах, однако в марте этого года Упорный погиб в схватке с другим тигром.
В центре к выпуску готовят еще одного "конфликтного тигра". Это ставший знаменитым осенью прошлого года молодой хищник Владик, который забрел на окраину Владивостока, перепугав жителей приморской столицы. Тигру уже подобрали новый охотничий участок в Хабаровском крае, куда он отправится в мае.
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.