Спасенную тигрицу Филиппу выпустили в заказнике в Еврейской автономии

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономии(ЕАО) молодую тигрицу по кличке Филиппа. Хищницу более года назад спасли в Приморье от голодной смерти и в течение 14 месяцев готовили в центре по специальной программе к жизни в дикой природе, сообщила пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"Мы надеемся, что Филиппа приживется в ЕАО и увеличит уже существующую там группировку тигров. Тем не менее это своеобразный аванс. Увеличение количества тигров в ЕАО говорит о том, что нужно прикладывать больше усилий для сохранения объектов животного мира на территории области", - приводит пресс-служба слова директора филиала Сергея Арамилева.

Сейчас на территории Еврейской автономии обитает 10 амурских тигров, тогда как еще 3-4 года назад их численность оценивалась в 1-2 особи. Большая часть "новых" тигров были привезены из Приморья из Центра реабилитации и реинтродукции. Они не только прижились на новой территории, но и дают потомство.

"Мы надеемся, что эта группировка, расселяясь, займет территории, на которых в недавнем историческом прошлом тигры жили. В первую очередь - это левобережье Амура в Хабаровском крае, на территорию уже давно спланированного заказника "Арсеньевский", - сообщил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

История Филиппы

Место жительства для молодой тигрицы было выбрано после детального изучения. На этой местности уже сошел снег, а лесные тропы стали доступны большинству копытных. Благодаря этому молодая хищница сможет самостоятельно добывать себе пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям. За передвижениями Филиппы специалисты будут следить через надетый на нее специальный ошейник с GPS-модулем.

Тигрицу нашли в декабре 2015 года в районе села Филипповка в Хасанском районе на юго-западе Приморья. Оставшийся без матери четырехмесячный тигренок забрел в село, где его едва не растерзала домашняя собака. Хозяин подворья сообщил о случившемся в дирекцию парка, сотрудники которого немедленно доставили тигренка в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевке, где юная хищница быстро пошла на поправку. Чтобы отметить поступок жителя села Филипповка, было решено предоставить ему право дать имя тигренку.

В центре тигрицу в течение 14 месяцев обучали по специальной программе охоте. Специалисты считают, что она полностью овладела необходимыми навыками и может жить в дикой природе.

Успешные выпуски тигров

Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных был открыт в селе Алексеевка Приморского края 19 сентября 2012 года. Он предназначен для оказания помощи попавшим в беду диким животным и, прежде всего, амурским тиграм и дальневосточным леопардам. За эти годы в центре были выращены и подготовлены для самостоятельной жизни в дикой природе шесть тигрят (не считая Филиппы - прим. ТАСС). Все они были найдены в тайге больными и ослабленными, в центре их вылечили, научили охотиться и избегать опасностей, а затем подобрали для них участки обитания.

Пятеро выпущенных на волю тигрят благополучно освоились в тайге. Первая из "воспитанников" центра - тигрица Золушка, обитающая сегодня в Еврейской автономии, уже успешно воспитала первое свое потомство. В этом регионе также обитают еще три выращенных центром молодых хищников - тигрица Светлая и тигры Боря и Кузя. Еще одна тигрица из центра осваивает Амурскую область.

Пока только в одном случае выпущенный тигренок не смог освоиться в тайге. Тигр Устин почти год после выпуска странствовал по тайге, но так и не смог найти себе охотничий участок. Его пришлось вновь отловить и отправить в зоопарк.

Также центр занимается "перевоспитанием" так называемых конфликтных тигров: животных, которые выходят регулярно к жилью человека или охотятся на домашних животных. Показателен пример тигра Упорного, он был отловлен в возрасте около трех лет в ноябре 2014 года в Вяземском районе Хабаровского края после того, как напал на собак. После реабилитации весной 2015 года тигра отпустили на волю на территории Анюйского национального парка, однако он не остался в нацпарке, а двинулся на север, преодолев сотни километров и став самым северным представителем своего вида. Это дало ученым уникальную возможность изучить жизнь тигров в самых сложных условиях - при сорокаградусных морозах и полутораметровых снежных сугробах, однако в марте этого года Упорный погиб в схватке с другим тигром.

В центре к выпуску готовят еще одного "конфликтного тигра". Это ставший знаменитым осенью прошлого года молодой хищник Владик, который забрел на окраину Владивостока, перепугав жителей приморской столицы. Тигру уже подобрали новый охотничий участок в Хабаровском крае, куда он отправится в мае.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.