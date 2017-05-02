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Парк летной техники "Камчатского авиапредприятия" пополнился самолетом и вертолетом

В стране
2 мая, 4:20 UTC+3

Воздушные суда будут задействованы на пассажирских авиаперевозках внутри региона

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Парк летной техники "Камчатского авиапредприятия" пополнили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8Т. Воздушные суда будут задействованы на пассажирских авиаперевозках внутри региона, заявил генеральный директор "Камчатского авиапредприятия" Николай Плутов.

"Самолет и вертолет приобретены за счет собственных средств предприятия. Они не новые, но находится в отличном техническом состоянии, имеют значительный летный ресурс", - сообщил Плутов.

Воздушные суда уже прибыли на Камчатку. Сейчас предприятие занимается оформлением необходимых документов на перерегистрацию самолета Ан-26. Ввести судно в эксплуатацию планируется в начале июня. Самолет будет выполнять рейсы из Петропавловска-Камчатского в села Никольское, Тиличики, поселок Палана и другие, где есть пригодные для него взлетно-посадочные полосы. Одновременно Ан сможет перевозить 44 пассажира.

"Вертолет МИ-8Т имеет 22 посадочных места. Он рассчитан на перевозку до 4 тонн грузов. Дальность полета варьируется от 300 до 800 км, в зависимости от загрузки борта. Вертолет уже введен в эксплуатацию. Контрольный полет прошел успешно", - сказал Плутов.

Таким образом, с учетом приобретенных в этом году воздушных судов, парк авиапредприятия насчитывает 18 единиц техники: шесть вертолетов и 12 самолетов. Помимо "Камчатского авиапредприятия" перелеты на Камчатке осуществляет частная авиакомпания "Витязь-Аэро", в парке которой около 20 вертолетов. 

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