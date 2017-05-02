Парк летной техники "Камчатского авиапредприятия" пополнился самолетом и вертолетом

В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
"Ъ": ЦБ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюрЭкономика и бизнес 2 мая, 4:21
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти в 200 разПроисшествия 2 мая, 4:12
Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с ПутинымМеждународная панорама 2 мая, 4:09
Премьер Франции: ЕС после Brexit не выдержит новый удар в виде победы Ле Пен на выборахМеждународная панорама 2 мая, 3:16
Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДРМеждународная панорама 2 мая, 2:18
Голкипер Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛСпорт 2 мая, 2:15
Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в ТехасеПроисшествия 2 мая, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Парк летной техники "Камчатского авиапредприятия" пополнили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8Т. Воздушные суда будут задействованы на пассажирских авиаперевозках внутри региона, заявил генеральный директор "Камчатского авиапредприятия" Николай Плутов.
"Самолет и вертолет приобретены за счет собственных средств предприятия. Они не новые, но находится в отличном техническом состоянии, имеют значительный летный ресурс", - сообщил Плутов.
Воздушные суда уже прибыли на Камчатку. Сейчас предприятие занимается оформлением необходимых документов на перерегистрацию самолета Ан-26. Ввести судно в эксплуатацию планируется в начале июня. Самолет будет выполнять рейсы из Петропавловска-Камчатского в села Никольское, Тиличики, поселок Палана и другие, где есть пригодные для него взлетно-посадочные полосы. Одновременно Ан сможет перевозить 44 пассажира.
"Вертолет МИ-8Т имеет 22 посадочных места. Он рассчитан на перевозку до 4 тонн грузов. Дальность полета варьируется от 300 до 800 км, в зависимости от загрузки борта. Вертолет уже введен в эксплуатацию. Контрольный полет прошел успешно", - сказал Плутов.
Таким образом, с учетом приобретенных в этом году воздушных судов, парк авиапредприятия насчитывает 18 единиц техники: шесть вертолетов и 12 самолетов. Помимо "Камчатского авиапредприятия" перелеты на Камчатке осуществляет частная авиакомпания "Витязь-Аэро", в парке которой около 20 вертолетов.