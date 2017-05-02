Заповедник "Херсонес" займется поиском древнего порта и мест кораблекрушений в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты отдела подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" получили новейшее оборудование и судно, при помощи которых надеются установить точное местонахождение древнего порта и мест кораблекрушений в акватории современного Севастополя, сообщили сегодня в пресс-службе организации.

"Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приобрел 3D-сканер, подводные камеры, подводное измерительное оборудование, судно и другую технику для подводной археологии", - сообщили в музее, отметив, что оборудование приобретено на средства Министерства культуры РФ.

Как уточнил заведующий отделом подводной археологии Андрей Букатов, слова которого приводит пресс-служба, судно, которое является и платформой для установки оборудования, позволит "значительно увеличить площадь обследуемой акватории". "С помощью спускаемой видеокамеры можно до начала водолазных погружений выполнить предварительное обследование объектов, выявленных гидролокатором, определить видимость на дне, его структуру и рельеф. Подводные буксировщики помогут проводить разведку на больших площадях, выявляя памятники культурного наследия", - отметили в "Херсонесе".

Там рассказали, что одной из тем исследований отдела подводной археологии являются "Гавани Херсонеса". Она направлена на изучение использования бухт Гераклейского полуострова в качестве гаваней античного города, а также на установление точной локализации древнего порта в бухте Карантинная - причальные сооружения Херсонеса не найдены до настоящего времени. На основании подводных находок на древних морских судоходных путях можно изучать торговые связи города в разные периоды его существования.

"С июня по ноябрь 2017 года будут проходить исследования в Карантинной, Стрелецкой и Камышовой бухтах, а также продолжится поиск древних якорных стоянок и кораблекрушений в границах акватории Севастополя", - рассказали в музее.

В конце 2017 года сотрудники отдела подводной археологии планируют представить новую выставку, посвященную морским аспектам жизни Херсонеса-Херсона и результатам новейших подводных исследований. Этот выставочный проект станет основой постоянной экспозиции "Херсонеса Таврического".

О музее-заповеднике

Херсонесский заповедник - крупное научно-исследовательское и музейное учреждение, владеющее 418 га археологической территории. Его музейная коллекция насчитывает более 214 тыс. экспонатов, а архивное хранение составляет около 90 тыс. документов; научная библиотека содержит более 30 тыс. книг, в том числе и уникальных. Объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году музей-заповедник "Херсонес Таврический" посетило более 1 млн человек.