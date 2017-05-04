В РФ более 860 тысяч человек расселены из аварийного жилья с 2008 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 860 тыс. человек расселены из аварийного жилья в РФ с начала реализации соответствующей программы в 2008 году. В 14 регионах поставленные задачи выполнены полностью, 20 субъектов Федерации отстают. Об этом говорится в материалах к совместному заседанию Государственного совета и президентской Комиссии по мониторингу выполнения "майских указов".

"За все время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2008 года в целом по стране расселено более 860 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м. аварийного жилья", - говорится в материалах. Только в рамках реализации одного из "майских указов" главы государства от 2012 года - о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем - в период с 1 января 2014 года по 1 апреля 2017 года "расселено 73% от планового показателя", отмечается в документе.

Полностью завершено расселение аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 года) в 14 регионах России: в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, в Москве и Санкт-Петербурге. В плановом режиме идет расселение аварийных домов в 49 субъектах Федерации, в них программа выполнена более чем на две трети.

"В 20 регионах темп расселения отстает от планового", - говорится в материалах Госсовета.

Также в материалах к предстоящему заседанию отмечается, что в России необходимо создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья.

"Следующим важным шагом должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда", - отмечается в материалах.

Рабочая группа Госсовета предлагает правительству подготовить предложения о финансовом поощрении субъектов Федерации, своевременно завершающих расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по устранению выявленных дефектов качества жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в реестр обращений по вопросам качества, предоставленных в рамках реализации программ расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года", - указывается в материалах к заседанию.

Согласно программе, до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 11,15 млн кв. м аварийного жилья или 711,5 тыс. человек. По данным Минстроя, на 1 марта эти планы выполнены более чем на 70%, то есть осталось расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, где проживает 191 тыс. человек.