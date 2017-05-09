Парады, "Кораблики Победы" и "Бессмертный полк" объединили жителей юга России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. "Людские реки" во вторник объединили десятки тысяч жителей городов юга России, где состоялись мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многие из пришедших на торжества, в том числе ветераны, не скрывали слез, отмечая, что это важный, но в то же время грустный праздник.

В отличие от Центральной России погода на Юге теплая, хотя и капризная. Во многих городах столбик термометра поднимался до плюс 20 градусов, в Краснодаре было чуть прохладнее - 16, в Симферополе временами накрапывал дождь, но жителей это не остановило, передают корреспонденты ТАСС.

Парады техники и "Кораблики Победы"

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Во всех крупных городах южной России проходили парады военной техники. В столице Крыма, например, он прошел впервые с 1991 года. Перед его началом под звуки мелодии песни "Священная война" вынесли флаг России и копию Знамени Победы, затем по центру Симферополя проехали около 40 единиц военной техники.

В столице Южного военного округа - Ростове-на-Дону, где военный парад проходит традиционно и с размахом, механизированная колонна состояла из 50 автомобилей. Из новинок, которые впервые показали ростовским зрителям, были танки Т-72Б3, комплекс ПВО С-400 "Триумф" и бронеавтомобили "Тигр-М".

В Астрахани новшеством во время военного парада стало то, что впервые с территории Кремля во время исполнения гимна РФ был произведен артиллерийский салют из пушек времен Великой Отечественной войны.

В Краснодаре по площади строем прошли более 2 тыс. солдат, курсантов военных вузов и кадетов. Проехали ракетные комплексы "Искандер" и бронеавтомобили "Тигр", проскакали члены почетного караула Кубанского казачьего войска.

С большим размахом День Победы отметил Волгоград, более известный миру как Сталинград. Парад на главной площади города на Волге - Площади Павших борцов - традиционно возглавил танк Т-34. Следом прошли современные танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили "Тигр" и другая военная техника. В Волгограде, у подножия Мамаева кургана, также открыли "Аллею России" в память о воинах, павших в Сталинградской битве.

А в Феодосии, которая второй год подряд отмечает 9 Мая в статусе Города воинской славы, перед военным парадом состоялась акция "Кораблик Победы": школьники, студенты и просто неравнодушные люди выпустили в море тысячи бумажных корабликов с именами воевавших родственников.

Грустный праздник

Для 94-летнего ветерана Петра Афанасьевича Олейника День Победы важный праздник в жизни. На его груди четыре медали "За Отвагу". Он остался единственным в Крыму, кто награжден этой высшей солдатской наградой. "Я прошел всю Европу, освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, а войну закончил в Вене. День для меня очень памятный, и одновременно грустный, потому что многие мои однополчане не дожили до него", - рассказал ветеран ТАСС.

Еще один ветеран ВОВ Лидия Максименко вспоминает, что для нее День Победы всегда был праздником "со слезами на глазах".

"Когда началась война, мне было 15 лет, а в 16 лет я уже копала противотанковые рвы под Элистой, - рассказала она. - Когда объявили, что Германия капитулировала, что творилось - не описать: все обнимались, кричали ура. Сколько радости было, но и сколько слез, потому что погибло очень много людей, это был праздник со слезами на глазах".

Про слезы 9 Мая 1945 года вспоминает и ветеран из Астрахани Мария Баранова. "Победу встретили в Астрахани, я работала в госпитале. Радости не было конца, даже раненые, вставали, они падали, но вставали. Акция - и слезы, и радость: слезы от того, что я вижу в строю своего папу, я плачу, я нем могу сдержать слез", - сказала она.

В Краснодаре в начале парада губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что около 400 тыс. жителей региона не вернулись с фронта. "Сегодня в наших станицах и городах их вспомнят поименно. Именно в небе над Кубанью был развеян миф о непобедимости немецкой авиации, город-герой Новороссийск, города воинской славы Туапсе и Анапа навсегда стали частью победной истории нашей страны. Для нас во все времена ничто не забыто - никто не забыт", - сказал политик.

"Людские реки" "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" в южных городах объединила десятки тысяч жителей. Так, по данным МВД и местных властей, в Ростове-на-Дону в ней приняли участие порядка 80 тыс. человек, в Волгограде - более 50 тыс. человек, в Севастополе - свыше 30 тыс., в Майкопе - до 27 тыс., в Симферополе - около 25 тыс., в Астрахани - примерно 21 тыс., в Калмыкии - свыше 30 тысяч. В Краснодаре ожидают до 100 тыс., там акция стартовала в 14:00 мск.

Как передают корреспонденты ТАСС, нескончаемые потоки людей двигались более часа по центральным улицам южных городов. Южане держали портреты своих родных и близких, у многих были букеты гвоздик или сирени. В колоннах людей играл аккордеон, исполнялись фронтовые песни, раздавалось скандирование: "С Днем Победы!", "Спасибо деду за Победу!" и "Ура!".

По мнению участника акции в Симферополе, преподавателя техникума Андрея Трифонова, сохранилось не так много настоящих ценностей. "Одна из них - акция "Бессмертный полк". Люди пришли сюда по велению сердца, а не по чьему-то приказу. Я хочу, чтобы и мои дети также затем выходили с портретами их прадедов", - отметил он.

С ним согласна и астраханка Татьяна Прошина, которая пришла с портретом отца - артиллериста, который воевал на Дальнем Востоке и в Японии. "Акция замечательная, такой патриотизм - и дети, и старшее поколение, и разные национальности - все вместе", - сказала она.

Героям - вечная память

К участию в акции "Бессмертный полк" присоединились и первые лица регионов ЮФО. Комментируя свое участие в акции, они отмечали важность сохранения памяти о героях ВОВ.

Так, в колонне "Бессмертного полка" в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов пронес портрет его дедушки по отцу - Николая Аксенова и по маме - Семена Пелихатого. "Один из дедушек потерял ногу при форсировании Вислы в 1944 году, второй прошел всю войну до Берлина. Я горжусь своими дедами", - сказал Аксенов ТАСС.

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в шествии "Бессмертный полк" с тремя своими сыновьями, которые несли портреты прадедов-фронтовиков - Хамида Покежевича Кумпилова и Махмуда Сипатовича Тлехуча.

"Прошло 72 года с победного мая 1945 года, рождается уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы, но в сердце каждого из нас сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов <...> Мы никогда не забудем имена наших земляков героев - Хусена Андрухаева, Даута Нехая, Александра Важинского, Хамазана Гизатуллина, - всех достойнейших сынов Отчизны, не доживших до этого дня", - сказал Кумпилов.

На шествие "Бессмертного полка" со своей семьей пришел и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. В руках члены его семьи несли портреты родственников по материнской линии, погибших во время войны, а супруга главы города - портрет деда. "Победа досталась великой ценой, без этой цены нашего будущего просто не было бы, мы должны это помнить, участие в этой акции и говорит о том, что помним и понимаем", - сказал Овсянников.

Глава Астраханской области Александр Жилкин, который в "Бессмертном полку" пронес портрет своего деда Ивана Щербакова, отметил, что эту акцию поддерживают тысячи людей, в том числе очень много молодежи. "В этом году (в Астрахани) пришлось даже организационно формировать колонну, чтобы всем было удобно, чтобы все могли достойно пройти", - сказал Жилкин журналистам.