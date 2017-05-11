В Сахалинской области подано более 10,5 тыс. заявок на "дальневосточный гектар"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Более 10,5 тыс. заявок на "дальневосточный гектар" подано в Сахалинской области. Власти региона обещают проложить дороги и протянуть линии электропередач к местам компактного размещения земельных участков, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"За время действия закона о "дальневосточном гектаре" подано 10549 заявок на землю на территории региона. Заключено 3130 договоров на 2233 гектара земли. Участки сосредоточены в основном в южной части острова Сахалин. Например, в Корсаковском районе они сгруппированы вокруг сел Соловьевка и Охотское, у реки Подорожки. В Анивском - в окрестностях Тараная и Песчанского. В Долинском - около села Сокол", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, глава островного региона Олег Кожемяко поручил руководителям трех южных районов Сахалина определить объем затрат, необходимых для проектирования и строительства инфраструктуры. Средствами на проектирование будут выделены из областного бюджета.
Также губернатор поручил курирующим ведомствам в короткие сроки подготовить предложения по введению новых мер поддержки для тех, кто желает использовать землю в других целях, например, для создания баз отдыха, охотничьих хозяйств.