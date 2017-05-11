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Аксенов запретил строительство в Ялте по украинским генпланам

В стране
11 мая, 14:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

В Крыму после воссоединения с Россией ведется масштабная работа по разработке градостроительной документации всех населенных пунктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов запретил строительство в курортном городе Ялте и ближайших к нему поселкам по генеральным планам, разработанным в украинский период. Об этом он сообщил в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета.

"Мы в рамках генплана (Ялты) пройдемся очень жестко по каждому проекту с ограничением высотности, этажности… Ни одного объекта не будет построено ни по каким старым генпланам. Запрещаю", - сказал он.

В ходе заседания градсовета глава администрации курорта Андрей Ростенко уточнил, что все существующие генпланы Ялты и поселков близ этого курорта были приняты в 2013 году, когда Крым находился в составе Украины. "Мы в течение трех лет работаем по этой градостроительной документации", - сказал он.

Аксенов потребовал отказаться от украинских генпланов, подчеркнув, что "доверия к ним нет, доверия к людям, которые их составляли, нет". "Это чьи-то бизнес-проекты, кто-то их протащил… За основу их брать не стоит, они меня не интересуют. Не ссылайтесь на эти документы", - сказал он.

В Крыму после воссоединения с Россией ведется масштабная работа по разработке градостроительной документации всех населенных пунктов. Ожидается, что документы территориального планирования, разработанные по стандартам РФ, будут утверждены до конца 2017 года. Эта работа ведется в рамках ФЦП социально-экономического развития полуострова.

Обсуждая  на заседании градсовета генплан Ялты, Аксенов также заявил, что не будет поддерживать проекты по строительству в Ялте жилья стоимостью 140-150 тыс. рублей за квадратный метр, он счел допустимой цену в 40 тыс. рублей. При этом, глава Крыма обещает поддержку проектам строительства гостиниц, рекреационных центров и санаторных комплексов.

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