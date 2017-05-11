Евкуров призвал наказывать за самовольный захват земли в Ингушетии

МАГАС, 11 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству региона выявить и привлечь к уголовной и административной ответственности лиц, занимающихся незаконной торговлей земельными участками в республике, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Мадина Галаева.

Она пояснила, что этот вопрос глава региона поднял на заседании кабмина в связи с многочисленными фактами самозахвата участков или незаконного выделения земли. "Глава республики на заседании (правительства - прим. ТАСС) в Магасе поставил задачу перед кабинетом министров выявлять и привлекать к уголовной ответственности каждого, кто стоит за незаконной сделкой по земельным участкам", - сказала Галаева.

По ее словам, Евкуров отметил, что в отдельных муниципалитетах с разрешения или при попустительстве местных властей появляются незаконные постройки - как коммерческие объекты, так и жилые сооружения.

Он призвал членов правительства со всей серьезностью отнестись к этой проблеме. "Необходимо проводить сходы граждан и обсуждать эти вопросы. Со злостными нарушителями нельзя церемониться. Если земля не оформлена надлежащим образом или самовольно захвачена, материалы должны направляться в суд, а самострой в соответствии с законом должен быть снесен", - привела Галаева слова главы Ингушетии.

Евкуров добавил, что выделенные для строительства предприятий бизнесменам участки должны использоваться по назначению. "Если допускаются нарушения при использовании земельного участка, он не используется по предназначению, не осваивается должным образом, принимайте соответствующие меры, вплоть до изъятия" - заключил он.