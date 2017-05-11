Эксперт: IT-специалистов в арктических регионах надо готовить с учетом требований бизнеса

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Специалистов в сфере IT-технологий в арктических регионах нужно готовить с учетом требований бизнеса и информационного сообщества. Об этом сообщила ТАСС директор Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Северного Арктического федерального университета Людмила Хаймина в кулуарах XV Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в Российской Федерации", которая открылась в САФУ.

"Мы попытались собрать вузы, которые имеют отношение к Арктической зоне. Мы обсуждали, каких специалистов нужно готовить. Чтобы каждая территория, каждый федеральный округ не готовил одних и тех же специалистов, потому что профстандарты, которые выпущены, позволяют в каждом конкретном вузе вести подготовку под конкретные профессиональные стандарты, которые обозначены бизнесом, информационным сообществом", - сказала Хаймина.

Директор института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета (Якутск) Вера Афанасьева отметила, что важно развивать дистанционные образовательные технологии.

"У нас огромная территория и большие расстояния между населенными пунктами, особенно нашими северными районами. Важна разработка дистанционных образовательных технологий, подготовка учащихся к поступлению в университеты. Мы, как преподаватели вуза, чувствуем, что на Севере нашим школьникам не хватает знаний, чтобы они могли поступить в хорошие вузы. Это проблема, которую можно решить при помощи IT-технологий", - сказала ТАСС Афанасьева.

Кроме того, информационные технологии должны активно внедряться и в научном направлении.

"Например численная разработка - моделирование - в условиях вечной мерзлоты, в условиях криолитозоны. Такие исследования у нас ведутся", - добавила собеседник агентства.

Представители вузов отметили, что важно развивать сетевое взаимодействие между университетами. "Мы с САФУ будем взаимодействовать по сетевым образовательным программам", - сообщила Афанасьева. "Мы работаем не в конкурентной среде, а в рамках взаимодействия сетевых программ", - отметила Хаймина.

Организаторами XV Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в Российской Федерации" выступают Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий совместно с САФУ при поддержке правительства Архангельской области и Министерства образования и науки РФ.

Конференция традиционно рассматривается как важный инструмент обмена передовым опытом в деле взаимодействия университетов и индустрии информационных технологий при участии государства. Ключевые темы форума: подготовка кадров в сфере IT и развитие цифровой экономики. В форуме принимает участие более 400 специалистов, представляющих 229 организаций и 63 города.