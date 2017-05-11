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Экологические акции в Ненецком округе из-за затянувшейся зимы начнутся в июне

В стране
11 мая, 19:51 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 11, мая. /ТАСС

Общероссийский экологический субботник был назначен на 29 апреля

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Акции по посадке деревьев и уборке от мусора берегов водоемов и лесных зон в Ненецком автономном округе начнутся не раньше июня, что значительно позже обычных сроков. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

"Общероссийский экологический субботник был назначен на 29 апреля. Однако из-за климатических особенностей региона провести его со всей Россией в НАО не получилось. Округ присоединится к акции, только когда лесные зоны освободятся от снежного покрова", - говорится в сообщении.

Среди основных - Общероссийский экологический субботник, Всероссийский день посадки леса, акции "Живи, лес!" и "Чистые берега". В прошлом году в них приняли участие около 2 тысяч жителей НАО.

Перенос мероприятий связан с затянувшейся зимой и сдвигом сроков прохождения ледохода. По данным Севгидромета, ледоход на Печоре и других реках Ненецкого автономного округа ожидается 1-6 июня, что позднее обычных сроков на 5-10 дней. В ближайшие сутки в НАО ожидается днем от -3 до -8 градусов, ночью при прояснениях температура может достигать -15.

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