На Кубани открыли уникальный для России питомник с редкими сортами орехов

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ /КУБАНЬ/, 12 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ореховый питомник, уникальный для России по количеству редких сортов и технологии получения урожая, открыли в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение по орехоплодным культурам Ноосфера", реализующего проект, Дмитрий Снытко.

"Наша компания создала уникальный для страны и края питомник. Площадь питомника 5,6 га. Здесь собраны редкие сорта кубанской и мировой селекции - более 20 видов (только) фундука, также посеяны редкие сорта грецкого ореха", - сказал Снытко.

Соглашение о создании питомника было подписано в прошлом году на Международном инвестфоруме "Сочи-2016". Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей. Планируется создать в ходе реализации проекта порядка 100 рабочих мест.

По словам Снытко, через 4-5 лет после открытия питомника компания планирует разбить в Динском районе ореховый сад на площади 1 тыс. гектаров и еще через 4 года получить первый промышленный урожай.

"Объем производства при первом урожае составит ориентировочно 3 тысячи тонн, прирастая ежегодно в 1,5 раза за счет результатов научной работы и роста площади посевов. После начала реализации проекта на большой земле площадь (посевов) будет ежегодно прирастать примерно на 1 тысячу гектаров", - отметил руководитель компании.

Он уточнил, что продукция предприятия будет поставляться во все регионы России, а также в европейские страны. "Планируем поставлять в Европу, так как по Европе идет нехватка такой продукции (орехов - прим ТАСС) в объеме (около) 200 тысяч тонн (ежегодно)", - сказал Дмитрий Снытко.

XV Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" прошел с 29 сентября по 2 октября. Краснодарский край вместе с Росконгрессом выступил соорганизатором форума. Регион представил на мероприятии порядка 400 инвестпредложений, заключилв 250 соглашений, планируемый объем инвестиций в экономику региона составил 761 млрд рублей.