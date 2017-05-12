На Кубани открыли уникальный для России питомник с редкими сортами орехов

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрированСпорт 12 мая, 10:49
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листаПроисшествия 12 мая, 10:48
МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будетНовости Урала 12 мая, 10:27
Ниинистё: НАТО полностью зависит от СШАМеждународная панорама 12 мая, 10:24
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВОАрмия и ОПК 12 мая, 10:24
СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 годуТранспорт 12 мая, 10:22
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.Новости партнеров 12 мая, 10:18
Ученые заблокировали с помощью антибиотиков возможность раковых клеток получать энергиюНаука 12 мая, 10:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ /КУБАНЬ/, 12 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Ореховый питомник, уникальный для России по количеству редких сортов и технологии получения урожая, открыли в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение по орехоплодным культурам Ноосфера", реализующего проект, Дмитрий Снытко.
"Наша компания создала уникальный для страны и края питомник. Площадь питомника 5,6 га. Здесь собраны редкие сорта кубанской и мировой селекции - более 20 видов (только) фундука, также посеяны редкие сорта грецкого ореха", - сказал Снытко.
Соглашение о создании питомника было подписано в прошлом году на Международном инвестфоруме "Сочи-2016". Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей. Планируется создать в ходе реализации проекта порядка 100 рабочих мест.
По словам Снытко, через 4-5 лет после открытия питомника компания планирует разбить в Динском районе ореховый сад на площади 1 тыс. гектаров и еще через 4 года получить первый промышленный урожай.
"Объем производства при первом урожае составит ориентировочно 3 тысячи тонн, прирастая ежегодно в 1,5 раза за счет результатов научной работы и роста площади посевов. После начала реализации проекта на большой земле площадь (посевов) будет ежегодно прирастать примерно на 1 тысячу гектаров", - отметил руководитель компании.
Он уточнил, что продукция предприятия будет поставляться во все регионы России, а также в европейские страны. "Планируем поставлять в Европу, так как по Европе идет нехватка такой продукции (орехов - прим ТАСС) в объеме (около) 200 тысяч тонн (ежегодно)", - сказал Дмитрий Снытко.
XV Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" прошел с 29 сентября по 2 октября. Краснодарский край вместе с Росконгрессом выступил соорганизатором форума. Регион представил на мероприятии порядка 400 инвестпредложений, заключилв 250 соглашений, планируемый объем инвестиций в экономику региона составил 761 млрд рублей.