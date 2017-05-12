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Первая волна половодья в ХМАО проходит без ЧП

В стране
12 мая, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Ледоход на Оби приближается к границе Ямала

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Первая волна половодья в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) проходит без подтоплений, ледоход на крупнейшей реке Оби приближается к границе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

"На большей части рек ХМАО ледоход уже прошел. Сегодня ледовые весенние явления наблюдаются на реках в северной части округа: Казым, Назым, Северная Сосьва, а также на Оби - в Белоярском районе в 25 км до границы с ЯНАО. Ледоход сопровождается подъемом уровней воды ежесуточно от 1 до 7 сантиметров, что характерно для среднемноголетних показателей. Первая волна половодья проходит без подтоплений", - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, самые высокие уровни воды в этом году на большинстве рек ХМАО и ЯНАО ожидаются близкими к многолетней норме. "На реке Иртыш возможно превышение средних значений и установление уровней воды в пределах прошлогодних", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мониторинг гидрологической обстановки в ХМАО ведется круглосуточно с сорока шести гидропостов. "Во всех муниципальных образованиях, на территории которых находятся населенные пункты, традиционно подверженные подтоплению, сформирован и проведен комплекс подготовительных мероприятий, определен запас материальных и финансовых средств готовых к использованию при необходимости, проведены тренировки спасательных формирований", - уточнили в пресс-службе.

В 2015 году переполненная водой Обь подтопила 130 дачных участков около Нижневартовска (ХМАО). В пунктах временного размещения находились около 100 человек. На ликвидацию последствий половодья было выделено более 26 млн рублей.

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