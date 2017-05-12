В Керчи построят железнодорожную станцию на подъезде к мосту между Крымом и материковой РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Железнодорожную станцию "Южная" построят в крымском городе Керчь на подъезде к мосту, который свяжет Крым с материковой Россией, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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"Проект (строительства железнодорожной ветки на подъезде к мосту со стороны Керчи - прим. ТАСС) предусматривает строительство шести мостов, одного тоннеля, других искусственных сооружений, а также новой железнодорожной станции Керчь-Южная. Ведется подготовка территории к основным строительно-монтажным работам: разминирование, археологические и инженерные изыскания", - говорится в сообщении.

Сроки строительства железнодорожной станции пока не уточняются. Известно, что начало движения автомобилей по Керченскому мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

Железная дорога к Керченскому мосту строится со стороны Краснодарского края. "Это будет один из участков новой 40-километровой железнодорожной ветки, которая строится на полуострове к порту Тамань, - уточнили в инфоцентре. - В рамках этого проекта строители уже уложили более 60 км главных путей из 85 км проектных, построили и сдали под укладку пути металлический мост и два железнодорожных путепровода, выполнили балластировку пути почти на 50% от проекта, развернули работы по строительству контактной сети".

Мост в Крым

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.

"К 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы выполнены более чем на 20%", - отметили в инфоцентре.

По последним данным, уже собрано более 43 тыс. тонн пролетных строений от проектных 230 тыс. тонн (83 из 593 пролетов моста).

Финансирование строительства моста идет в соответствии с календарным графиком. "С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 126 млрд рублей (более 55% от общей стоимости проекта, включая затраты заказчика). Объем финансирования на 2017 год - 60 млрд рублей. Заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 66 млрд рублей (гашение аванса и выполнение строительно-монтажных работ)", - сообщил информационный центр.