Тигра Владика выпустили в дикую природу в национальном парке "Бикин" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Представители природоохранных организаций Приморья вместе министром природных ресурсов Сергеем Донским выпустили на волю в национальном парке "Бикин" тигра Владика, отловленного во Владивостоке осенью 2016 года. Об этом сегодня сообщили в центре "Амурский тигр".

"Пятнадцатого мая 2017 года тигр по кличке Владик, который успешно прошел курс реабилитации в центре "Тигр", был выпущен в дикую природу. Новым домом Владика стали просторы национального парка "Бикин". Выпуск хищника прошел под эгидой Минприроды России с участием главы министерства Сергея Донского", - уточнили в пресс-службе центра.

"Владик - загадочный тигр. Мы не знаем, каким образом он оказался в городе Владивостоке. Тем не менее, по физическим параметрам он отвечает нормам для выпуска тигра в условия дикой природы. Мы решили отвезти его в наиболее отдаленный район дикой тайги с высокой численностью копытных животных. Я надеюсь, что он останется на месте, не будет долго перемещаться и усилит группировку тигров на территории национального парка", - рассказал директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Центр опекал тигра во время реабилитации и обеспечил его кормление и ветеринарное сопровождение. Специалисты надели на животное специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому можно отслеживать перемещения тигра по тайге после освобождения. "Сегодня тигр полностью готов к выпуску в дикую природу: он находится в отличной физической форме, весит 125 килограммов, отлично охотится на копытных животных и сторонится людей", - отметил директор ПРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Спецоперация по выпуску

Четырнадцатого мая с утра специалисты обоих центров, WWF России, департамента охотничьего надзора Приморского края и ветеринары начали подготовку к операции по выпуску Владика в дикую природу. Для начала тигр был иммобилизован, после чего его взвесили, взяли все необходимые анализы и поместили в специальную транспортировочную клетку.

Только после того, как хищник отошел от действия обездвиживающего препарата (животное нельзя транспортировать, пока оно не сможет самостоятельно держать голову), клетку погрузили на автомобиль, который с определенной скорость направился в Хабаровский край. В присутствии министра природных ресурсов РФ клетку с Владиком погрузили на вертолет и доставили в непроходимые дебри национального парка "Бикин".

"Отлов и выпуск животного, как говорят в космонавтике, прошел в штатном режиме. И это как раз то, к чему мы все стремимся: к безупречной системе взаимодействия всех организаций, участвующих в сложной работе по минимизации конфликтов с крупными хищниками. Тигра Владика ждёт его новый дом в верхнем течении реки Бикин. Здесь у Владика нет ни малейшего шанса вновь найти городские каменные джунгли", - сказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Решение о месте и дате выпуска Владика принял Росприроднадзор на основании запроса администрации Приморского края. Сам выпуск осуществил департамент по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Приморского края при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.

"Этот участок не является территорией других самцов тигра или крупных хищников, но при этом обладает хорошей плотностью копытных и удален от населенных пунктов. Мы уверены, что Владик приживется на территории парка и пополнит уже существующую здесь группу тигров", - добавил директор ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Алексей Кудрявцев.

История Владика

19 октября 2016 года в дежурную часть управления МВД по Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о том, что на одной из улиц на окраине города замечен тигр. В дальнейшем в ОВД поступило еще одно сообщение очевидца. Район, где увидели хищника, примыкает к пригородным лесам, там находятся несколько спальных микрорайонов и крупные предприятия. Именно в этом районе в 1986 году были обнаружены следы тигра прямо на троллейбусной остановке.

Поиски тигра велись два дня, к ним привлекались сотрудники полиции, Росгвардии и охотнадзора. Вечером 20 октября хищника обнаружили в лесном массиве бухты Лазурная (Шамора), в 20 км от Владивостока. Тигра обездвижили с помощью снотворного и перевезли в реабилитационный центр, где он провел более полугода.

Национальный парк "Бикин" основан в конце 2015 года в Пожарском районе Приморья. Площадь парка 1,16 млн га. На его территории расположен уникальный нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов площадью около 4 тыс. квадратных километров, здесь находятся ключевые места обитания амурского тигра. По данным сплошного учета амурского тигра 2015 г., на территории национального парка обитает как минимум 30 особей. Долина реки, в честь которой и назван парк, в 2010 году была внесена в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Успешные выпуски тигров

Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных был открыт в селе Алексеевка Приморского края 19 сентября 2012 года. Он предназначен для оказания помощи попавшим в беду диким животным и, прежде всего, амурским тиграм и дальневосточным леопардам. За эти годы в центре были выращены и подготовлены для самостоятельной жизни в дикой природе семь тигрят. Все они были найдены в тайге больными и ослабленными, в центре их вылечили, научили охотиться и избегать опасностей, а затем подобрали для них участки обитания.

Пятеро выпущенных на волю тигрят благополучно освоились в тайге. Первая из "воспитанников" центра - тигрица Золушка, обитающая сегодня в ЕАО, уже успешно воспитала первое свое потомство. В этом регионе также обитают еще три выращенных центром молодых хищника - тигрица Светлая и тигры Боря и Кузя. 29 апреля в заказнике "Дичун" в ЕАО выпустили молодую тигрицу по кличке Филиппа. Еще одна тигрица из центра "осваивает" Амурскую область.

Пока только в одном случае выпущенный тигренок не смог освоиться в тайге. Тигр Устин почти год после выпуска странствовал по тайге, но так и не смог найти себе охотничий участок. Его пришлось вновь отловить и отправить в зоопарк.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.