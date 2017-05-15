Овсянников пообещал дать ответ на все обращения по проекту генплана Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал, что все предложения горожан об изменении проекта генплана города, заявленные в ходе его обсуждения, будут рассмотрены, каждый заявитель получит ответ. Об этом он сообщил журналистам после совещания об итогах публичных слушаний по проекту генплана, прошедших во всех десяти муниципальных образованиях Севастополя 12 мая.

"В четверг на заседании правительства будет утвержден состав комиссии, которая будет рассматривать поступившие в ходе обсуждения замечания от горожан, задачей комиссии будет рассмотрение всех поступивших замечаний и ответ на них в течение трех месяцев всем, кто их направил, тем самым мы ответим на вопрос, что будет учтено в новом проекте генплана, а что не будет", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что уже сейчас ясно, что 80% поступивших от севастопольцев замечаний будет учтено при корректировке проекта генплана. По словам врио главы города, итоговый проект документа планируют получить к 24 августа, после чего он будет внесен в Заксобрание для утверждения в качестве регионального закона.

При этом депутаты севастопольского парламента, по словам Овсянникова, обязательно примут участие в работе комиссии по рассмотрению заявлений горожан. Это связано в том числе с тем, что в ходе рассмотрения генплана перед принятием в Заксобрании депутаты не смогут уже менять его положения.

Также итогом совещания стало решение о том, что за каждым севастопольским муниципалитетом будет закреплен замгубернатора или директор департамента правительства, который будет курировать все вопросы, связанные с подготовкой изменений в проект генплана Севастополя. Помимо этого, как сказал Овсянников, будет создан специальный совет, который займется решением проблем садоводческих товариществ, в том числе в части наложения земель на другие земельные участки. Эта проблема особенно остро обсуждалась на публичных слушаниях по генплану.

Ранее сообщалось, что в ходе публичных слушаний и предварительной подачи заявлений по проекту генплана в адрес властей поступило более 5 тыс. заявлений от севастопольцев. В основном жители города обеспокоены тем, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено. Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки.