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Главгосэкспертиза согласовала проект строительства автодороги к Крымскому мосту

В стране
16 мая, 11:22 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Эксперты Главгосэкспертизы России согласовали проект строительства автодороги, которая соединит федеральную трассу "Таврида" с транспортным переходом через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение проекта строительства автомобильной дороги, которая соединит федеральную трассу "Таврида" с транспортным переходом через Керченский пролив, также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и другим требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Протяженность новой дороги составит 8,6 км, ширина каждой из четырех полос - 3,75 м, расчетная скорость движения, принятая в соответствии со стандартными требованиями, - 120 км/ч. В ходе работ на участке строительства обустроят водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны.

Также будет проведена реконструкция воздушных линий электропередачи и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети. Проект предусматривает его подключение к улично-дорожной сети Керчи, что позволит сформировать перспективный транспортный узел в городе и его окрестностях. Завершение строительства автомобильного подхода будет синхронизировано с окончанием возведения Крымского моста и запуском движения по федеральной трассе "Таврида".

Трасса "Таврида"

На прошлой неделе в Белогорском районе Республики Крым торжественно был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы "Таврида". Автодорога протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км в час. Заказчиком проекта выступает служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД". Согласно проекту, который будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков уже к концу 2018 года будут готовы принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

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