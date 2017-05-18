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Премьера фильма "Представь себе" о выставке для незрячих пройдет в Москве

В стране
18 мая, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Фильм "Представь себе" и выставку "Видеть невидимое" можно будет посмотреть в ЦДК с 19 по 25 мая, вход свободный

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© Пресс-служба Сбербанка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Представь себе" о создании первой в России выставки тактильных картин для незрячих и слабовидящих людей "Видеть невидимое" пройдет 18 мая в московском Центре документального кино (ЦДК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, который оказывал поддержку в организации этой выставки, открывшейся 13 ноября 2016 года, во Всемирный день слепых, в Государственном музее изобразительных искусств имени. А. С. Пушкина.

Ее экспонаты, изготовленные по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидящих людей, воспроизводят знаменитые полотна из собрания музея. Зрячим посетителям выставки выдаются темные очки. Это позволяет им открыть для себя тактильный опыт восприятия картин, ощутить "объем" и незамеченные ранее детали, понять восприятие невидящих людей.

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16 фото
© AP Photo/Science Museum, Sarah Lee

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В Сбербанке сообщили, что съемки фильма об этой уникальной выставке начались задолго до того, как выставка приехала в Россию. Над созданием фильма около полугода трудились знаменитые кинодокументалисты Катерина Гордеева и Николай Ковальков. "Съемочной группе удалось зафиксировать процесс создания картин в Испании и подробно снять весь путь выставки до Пушкинского музея. Съемки проходили в Бильбао (Испания), Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В основу фильма вошли истории незрячих людей, увлеченных искусством", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Режиссер Катерина Гордеева призналась, что до съемок у нее было много вопросов: не является ли все это в каком-то смысле снисхождением и попыткой зрячих заигрывать с незрячими. "Все оказалось совершенно не так. Изобразительное искусство - действительно важная, я бы даже сказала, необходимая, часть в жизни незрячих людей", - сказала Гордеева. "Мы постарались сделать фильм таким, чтобы зритель максимально точно мог представить себе, как незрячие видят шедевры мирового искусства. А они действительно их видят", - добавила она.

Фильм "Представь себе" и выставку "Видеть невидимое" можно будет посмотреть в ЦДК с 19 по 25 мая (кроме 23 мая, в этот день не будет показов). Вход свободный. С 26 мая фильм будет выложен на официальном канале Сбербанка в Youtube в двух версиях - обычной и адаптированной для незрячих, с тифлокомментариями. После показа в Москве фильм будет показан на торжественных открытиях выставки "Видеть невидимое" в Воронеже, Омске, Новосибирске и Казани.

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