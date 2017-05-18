Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державы

"Российские динозавры, как и змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет", — иронизировал американский палеонтолог XIX века Отниел Чарльз Марш. И на тот момент он имел повод так говорить — к рубежу XIX и XX веков на территории Российской империи и действительно не было обнаружено ни одной кости динозавра.

Позднее, в советские времена, ученые доказали, что динозавры обитали в Сибири, а вот присутствие сухопутных динозавтров на Европейской части России доказали лишь в 1997 году. И сделал это скромный ульяновский ученый Владимир Ефимов.

Кандидат геолого-минералогических наук, Владимир Ефимов 26 лет назад на собственные средства создал в селе Ундоры Ульяновской области школьный музей, который сначала стал народным, активно развивался, и в итоге ему присвоили статус филиала областного краеведческого музея. В Международный день музеев ТАСС рассказывает об уникальных находках и открытиях ученого.

Здесь хранится главное богатство — кости динозавров, найденные на территории Ульяновской области. Сам ученый говорит, что ощущает себя жрецом в храме, который сейчас демонстрирует все то, что было накоплено в земных пластах за миллионы лет.

— Одни из самых уникальных ульяновских, ундоровских экспонатов, — скелет ундорозавра, кости летающего птеродактиля, сухопутного динозавра, плезиозавра, плиозавра, мамонта, гетероморфные аммониты. В других местах России ничего подобного нет, — говорит Ефимов.

Владимиру Ефимову вместе с его сыновьями за почти 40 лет работы удалось организовать научные исследования ископаемых животных, а также инициировать создание двух палеонтологических заказников.

Детский интерес

Владимир Михайлович узнал об Ундорах еще ребенком, причем совершенно случайно. Детство будущего ученого прошло на противоположном от уникального места берегу — в селе Старая Майна, где он воспитывался в детском доме.

— Один из моих одноклассников вместе с отцом на лодке рыбачил вблизи Ундор и рассказал, что там очень много разных камней, в том числе чертовы пальцы. В Старой Майне такого не было, потому что там другой берег и другие горные породы. Я уже тогда стал проявлять интерес к этому селу, — рассказал Ефимов.

После окончания университета молодому и подающему большие надежды специалисту предложили возглавить гидрогеологическую службу в строящемся санатории. Занимаясь обустройством гидрогеологического хозяйства вновь созданного курорта, Ефимов собирал все то, что попадалось в геологических пластах.

— Этот музей — небольшая часть всего того, что мне удалось собрать, — уточняет ученый.

Скелеты в санатории

У молодого ученого-гидрогеолога накопилось большое количество остатков скелетов различных животных, которые он размещал в подвале строящегося санатория имени Ленина. Когда находок стало слишком много, он пригласил специалистов из палеонтологического института Москвы и спросил, что с этим можно сделать и как это назвать.

— Мне сказали, что специалистов в этой области, по данной группе нет, поэтому, если у меня есть такое желание, надо заняться самому. Мне пришлось изучить зарубежную литературу, огромную помощь в этом мне оказала моя супруга, которая прекрасно знает французский, немецкий и английский языки, — рассказывает Ефимов.

Общаясь с зарубежными учеными, Владимир Михайлович получил очень много современной литературы. Изучив эту тему, он начал классифицировать находки, превращая их в научный материал.

— Когда я сравнивал формы скелетов российских находок с западными образцами, я увидел, что у нас своеобразные формы, которые отличаются по строению скелета, черепа и так далее. Я вынужден был создать неизвестное на то время семейство ундорозаврид, которое включает в себя несколько родов (симбирскозавры, плутонозавры и другие).

После того, как все находки были обработаны и получили название, встал вопрос о том, что их надо где-то разместить. Так ученому и пришла идея создания музея.

Страна Ундория

Район между Ундорами и Ульяновском сложен Ундоровскими горами, представляющими собой звено в цепи Приволжской возвышенности. Здесь высота гор достигает 300 метров, а в давние времена, 1,5–2 млн лет назад, была вдвое больше. Именно Приволжская возвышенность, как гигантский порог, остановила великое оледенение, которое застыло на этой границе. В результате поднятия Приволжской возвышенности пласты глубинного залегания, где были захоронены скелеты, оказались на поверхности. К тому же Волга начала подмывать берег, река эти пласты обнажила и вскрыла. Это место изучалось с давних времен.

Здесь в свое время существовала переправа на караванном пути между Болгаром и Киевом — знаменитая Старопосольская дорога. Многие купцы отмечали наличие на этой территории змеиного камня — так они называли аммонит, закрученный, словно змея. Издавна у восточных мудрецов аммонит считался лечебным камнем.

Во время своего знаменитого путешествия по Волге конечной точкой путешествия Екатерины Второй оказалось село Головкино — это напротив Ундор. Проплывая из Головкино в Симбирск, императрица обратила внимание на огромные обрывы, состоящие из геологических пластов. Ей захотелось узнать, что же там внутри, после чего к ундоровским берегам потянулись исследователи, которые находили здесь различные элементы скелетов и аммониты.

— Многие ученые сделали на этих находках себе научное имя, защитили докторские и кандидатские диссертации. Однако постоянных наблюдений за находками костей древней фауны не велось, и бесценный позвоночный материал оставался невостребованным, — пояснил Ефимов.

Становление динозавровой державы

На территории европейской части России долгое время не было находок остатков сухопутных динозавров, считалось, что динозавры здесь не обитали. Ефимову с экспедицией удалось обнаружить в 1997 году в Захарьевском руднике на территории Ульяновской области 12 позвонков с костями этих животных — это очень большое богатство для палеонтолога, ведь обычно удается найти лишь отдельные элементы скелета. С легкой руки первооткрывателя оно названо ундорозавридами — в честь села Ундоры Ульяновской области, где были найдены кости.

— Можно сказать, что мы восстановили статус России как одной из динозавровых держав. Впервые в стране были определены группы животных — морские крокодилы метриоринхусы, птеродактили, которые на нашей территории ранее не были известны.

Мы отставали от мировой европейской науки приблизительно лет на 100 — работы, к примеру, по ихтиозаврам были написаны в конце XIX века.

Представители этого семейства были средних размеров — 4–6 метров в длину. Всего Ефимов обнаружил около 150 скелетов и их фрагментов, возраст которых свыше 150 млн лет.

Ученый совершал открытие за открытием, не думая, что находки вызовут международный резонанс. Долгое время мировая наука ими и не интересовалась, но в последние годы зарубежные ученые стали проявлять к ним активный интерес.В прошлом году к Ефимову приезжали коллеги из Норвегии и Швеции, которые обнаружили на своей территории фрагменты скелетов ихтиозавров. Оказалось, что это ундорозавры, описанные ульяновским ученым еще 20 лет назад.

Прославить родные имена

Каждой находке Владимир Михайлович присваивает "местные" названия. В этом списке есть новые виды: симбирскозавры (от названия города Симбирск), ундорозавры (от названия села Ундоры), городищенсис (от названия села Городищи), беденьгенсис (от названия села Беденьга). Есть и "фамильные" скелеты — небольшой ящер языковия — в честь П. М. Языкова, который впервые открыл ихтиозавров на ульяновской земле, фамилия ученого-палеонтолога В. Г. Очева — в названии очевии, а ульяновского учителя-краеведа С. Е. Бирюкова — в бирюковии.

— Я стараюсь в этих названиях запечатлеть память о тех людях, которые исследовали ихтиозавров, и тех территориях, на которых они были найдены.

Кроме открытий в области научных знаний Владимир Ефимов дал названия "симбирцит" и "сенгилит" местным поделочным камням, благодаря чему в Ульяновске с конца прошлого века функционирует камнерезный промысел, обеспечивающий работой более 300 человек.

Чем обедал ихтиозавр?

На счету Владимира Ефимова несколько тысяч находок костей ископаемых животных. Он обнаруживает два–три скелета в год. Экспедиции проводятся от снега до снега.

Во время экспедиций, которые Владимир Ефимов организует в разных уголках России, удается не просто найти части скелетов, но даже изучить рацион питания вымерших существ. К примеру, в горючих сланцах можно найти отпечатки мягких тканей желудка и других органов. Одна из интереснейших находок была сделана в 2015 году на территории Мордовии.

— На раскопках мы нашли скелет ихтиозавра и обнаружили содержимое желудка. Оказывается, он наелся ракушек — все они были раздробленными. Возможно, этот обед и стал причиной смерти животного.

Центр притяжения туристов

В музее выставлены всего пять процентов образцов: небольшие демонстрационные площади не позволяют представить их в полном объеме. Основная часть экспонатов находится в близлежащем от знаменитого Городищенского разреза селе, где имеется хранилище и лаборатория для их обработки.

Еще в 2008 году Владимир Ефимов разработал туристический проект "Ундория". В нем ученый подробно расписал все необходимое для развития уникальной территории вблизи села Ундоры, создания инфраструктуры и привлечения туристов. Центром притяжения гостей региона, согласно этой идее, должен стать "Ундоровский палеонтологический музей", созданный ученым.

Проект "Ундория" включен в Стратегию развитию отрасли туризма в Ульяновской области до 2030 года. По словам директора регионального Агентства по туризму Юлии Скоромоловой, идею реально воплотить в жизнь к 2022 году.

— Мы этот проект рассматриваем как очень перспективный. На территории села Ундоры Ульяновской области может быть создан целый палеокластер с научно-исследовательскими центрами и центрами для развития детского туризма, с центрами для приема туристов, — поясняет руководитель агентства.

Сегодня музей принимает 18 тыс. посетителей в год — 7–8 тысяч само учреждение, еще 10 тысяч посещает здесь экскурсии на природе. Музей зарабатывает 240–250 тыс. рублей в год, что совсем немного, с реализацией проекта Ефимова цифры могут вырасти в несколько раз.

Наталья Хороших