Новые места обитания краснокнижных горалов обнаружены в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Специалисты Сихотэ-Алинского заповедника обнаружили новые места обитания редких горалов (животное подсемейства козлов) на территориях Приморья, не относящихся к особо охраняемым. Животные были найдены в Анучинском и Чугуевском районах во время завершившейся в середине мая экспедиции, сообщает пресс-служба заповедника.

"Горалы по-прежнему постоянно живут на скалах в некоторых труднодоступных местах Чугуевского и Анучинского районов. К сожалению, таких мест очень мало, и решение проблемы сохранения горала в фауне Приморья состоит в необходимости оградить эти участки от антропогенных изменений, ликвидировать браконьерство и фактор беспокойства", - говорится в сообщении заповедника.

Горалы занимают промежуточное положение между козами и антилопами. В России они обитают только в горах Приморья (95% популяции) и на юге Хабаровского края, за пределами РФ встречаются в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Ранее считалось, что горалы сохранились в Приморье исключительно на заповедных территориях, в том числе в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках. Специалисты оценивают численность этих животных, внесенных в Красную книгу РФ и в Международную Красную книгу, примерно в 900 особей.

"Опросы местного населения показали, что случаи браконьерских отстрелов горалов не редкость. Чаще всего это происходит во время расселения или выходов животных к реке на водопой. Большое количество дорог, проходящих вблизи скальных массивов, безусловно, отрицательно сказываются на условиях обитания горалов", - подчеркивают представители заповедника.

Экспедиция была проведена в рамках программы по выявлению мест обитания амурского горала в Приморском крае, которая осуществляется Сихотэ-Алинским заповедником при поддержке Амурского филиала Всемирного Фонда дикой природы.