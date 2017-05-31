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Уральские вузы открыли направления по антропологии, этнологии, патриотическому воспитанию

В стране
31 мая, 13:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Программы бакалавриата "Антропология" и "Этнология" ранее действовали только в столичных вузах

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Университеты Екатеринбурга в этом году открыли ряд новых направлений для поступающих на бакалавриат и в магистратуру, рассказали представители вузов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. В частности, в Уральском федеральном университете (УрФУ) появились направления "Антропология", "Этнология" и "Конфликтология", в педагогическом университете - "Гражданско-патриотическое воспитание".

"К этому году мы подготовили открытие новых программ бакалавриата - это "Антропология" и "Этнология", они есть только в столичных вузах. Также открываются два новых направления в магистратуре - "Государственный аудит" и "Конфликтология", здесь мы будем взаимодействовать с нашим педагогическим университетом, используя их ресурсы", - сказала заместитель проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко.

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В свою очередь, проректор по учебной работе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светлана Минюрова отметила, что в этом году особый интерес представляют новые естественно-научные направления. "Это то, что связано с химией и биологией, учителей химии в Свердловской области давно уже не готовили специально. Еще одно новое направление - "Изобразительное искусство" и МХК (мировая художественная культура - прим. ТАСС), также мы расширяем спектр подготовки на магистерских программах - стартует магистратура "Педагогика и психология высшего образования", "Гражданско-патриотическое воспитание", - сказала она.

По словам ректора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Ирины Донник, ежегодно растет и количество выпускников девятых классов, поступающих на факультет среднего профессионального образования. "Мы отметили стабильный рост поступления. Они идут на такие традиционные специальности, как "Землеустройство", "Ветеринария", - сказал Донник.

Всего в этом году в Свердловской области будут сдавать экзамены более 39 тыс. девятиклассников и более 17 тыс. одиннадцатиклассников. В регионе подготовлены 467 пунктов проведения экзаменов для девятых классов, из них 23 будут располагаться на дому, чтобы предоставить возможность пройти аттестацию детям с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения аттестации среди выпускников-одиннадцатиклассников будут работать 203 пункта проведения экзаменов, девять из них организованы на дому, 32 - в исправительных учреждениях.

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