Глава Минкавказа открыл обновленную набережную в Дербенте

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ДЕРБЕНТ, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия обновленной набережной прошла в Дербенте, участие в церемонии принял министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Дербент - один из самых красивейших и древнейших городов не только нашего государства, но и всего мира. И очень отрадно, что сегодня мы открываем новую страницу в истории города - мы открываем набережную, которая реализована в рамках указа президента в связи с празднованием 2000-летия образования города", - сказал глава Минкавказа, отметив, что новый объект гармонично вписывается в архитектуру и историю города.

Кузнецов также отметил, что это не единственный подарок городу. "Мы будем восстанавливать и дальше культурные объекты, будем строить общественные пространства, мы будем модернизировать качество жизни людей, которые здесь живут", - сказал он.

Глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку предложения главы республики Рамазана Абдулатипова продлить до 2018 года сроки реализации мероприятий, приуроченных к отмечавшемуся на федеральном уровне в 2015 году 2000-летнему юбилею Дербента.

"В рамках этих мероприятий мы построили за короткий период времени это прекрасное сооружение. (...) Нам удалось создать дербентцам достойные условия, решить множество проблем социального, инфраструктурного характера", - сказал Гамидов на церемонии открытия.

Дербентская набережная - это многофункциональный рекреационный комплекс на площади 8,6 га, включающий спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, автостоянку, пункты обслуживания зон массовых мероприятий и пляжа, здесь созданы условия для маломобильных групп населения. Общая протяженность набережной - 780 м, ширина - от 20 до 130 м. Решение по строительству набережной было принято во исполнение указа президента России и ряда поручений правительства РФ в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Строительство набережной началось в сентябре 2016 года, общая сметная стоимость объекта, по данным пресс-службы Минкавказа РФ, составила 428 млн рублей, из которых 406 млн рублей было выделено в рамках госпрограммы из федерального бюджета.