Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодость

Празднование 2000-летия города Дербента в буквальном смысле подарило городу вторую молодость — он преобразился до неузнаваемости. Изменились 14 улиц города, благоустроены площади и парки, обновлены фасады зданий, приняли новый облик культовые для Дербента сооружения, были построены новые. О том, как выглядели самые посещаемые и узнаваемые места древнейшего города России еще недавно и что они представляют собой сегодня — в репортаже ТАСС.

В поклоне перед цитаделью

В цитадель Нарын-Кала гостей Дербента приводят с гордостью. Приостанавливаются в дверях, показывая на узкую и невысокую дверь в реконструированных совсем недавно воротах. Поясняют, что такие дверные проемы даже самого гордого гостя заставляют склонить голову и тем самым выказать уважение дому и его хозяевам.

Неприступные стены города высотой от 12 до 18 метров — наглядная иллюстрация к параграфу из учебника истории о культурных слоях. Основание стены, выложенное из песчаника в VI веке, отличается от каменной кладки более поздних веков, бойниц для огнестрельного оружия, сложенных уже в XIX веке, от более светлого обрамления зубцов стен крепости, сделанного в наши дни — почти каждое столетие истории города нашло свое отражение в стенах Нарын-Калы. "По этим стенам можно читать: пятый век, шестой, восемнадцатый, двадцатый. Вот и двадцать первый век. Всегда восстановительные процессы шли, но раньше все это восстанавливалось для обороны, для защиты, чтобы быть максимально закрытыми. Преимущество сегодняшней цитадели Нарын-Кала и всех юбилейных мероприятий — в полном изменении ее концепции и значения. Мы должны быть не закрытыми, а максимально открытыми для популяризации нашего города, народа и республики", — рассказал ТАСС директор "Дербентский государственный историко-архитектурный культурно-художественный заповедник" Али Ибрагимов.

Кроме реставрации стен, цитадель получила новую дорожку вдоль одной из стен, новые урны, — что важно для места, где ежедневно бывают сотни людей, — места, где можно сделать памятные фотографии, массивные ворота, а места незавершенных раскопок огорожены, чтобы донести свои тайны до новых исследователей Дербента.

С Дербентским паром

Сегодня в Дербенте шесть бань, история каждой из них исчисляется в нескольких веках. Но работает в наши дни только одна — мужская. "Ханские бани", находящиеся внутри цитадели Нарын-Кала, ждут своей очереди на реставрацию, а в "Девичьей бане" ("Кызлар-хамам") сегодня располагается музей, где каждый посетитель под купольными сводами может увидеть традиционный женские костюмы, банные принадлежности и красные покрывала, в которые оборачивались в банях незамужние девушки.

"Были бани мужские, женские, девичьи и даже совместные — мужские и женские. Но мужчины и женщины, конечно, находились в бане не одновременно, а по разным дням, попеременно. Говорят, что даже смотреть в сторону бани в женский день для мужчины считалось грехом, и, если замечали, что кто-то бросает неосторожный взгляд в сторону женской бани — выкалывали глаз. Так что греховодников в Дербенте было видно сразу", — рассказывает одну из множества городских легенд замдиректора ГБУ "Дербентский Государственный историко-археологический и художественный музей" Вели Юсуфов.

Во славу Петра

Особое место для каждого дербентца занимает Петр I, с которым в городе связано множество легенд. По одной из них, во время торжественного въезда царя в город, сдавшийся ему без боя в 1722 году, в Дербенте началось землетрясение. Такое, что стены цитадели из светлого камня заходили ходуном. Тогда кто-то из жителей попросил Петра остановить землетрясение, и царь несколько раз ударил плетью одну из крепостных стен — совпадение — но землетрясение прекратилось. Так император смог убедить жителей Дербента в том, что уйти из-под владычества Персии и добровольно сдаться — верное решение, ведь даже силы природы ему покорны.

Именно в Дербенте Петр I останавливался перед началом Персидского похода, в небольшой двухэтажной землянке, которая в дореволюционное время была своеобразной святыней — ее посещали все: от Александра Дюма-отца до Николая II. Кроме того, над землянкой уже в середине XVIII был возведен павильон с 24 колоннами. Но в годы советской власти землянка была разрушена, колонны соединили кладкой и место отдыха царя стало обыкновенным жилым домом.

"Мы бились очень долго, чтобы этот домик восстановить. Нам отвечали — денег нет, но директор музейного комплекса — Али Ибрагимов, смог убедить инвесторов, и они выкупили для города не один дом, который мы просили, а семь или восемь хозяйств. За четыре месяца вложили около 180 млн рублей — сделали вот такой вот подарок городу к празднованию", — рассказал Вели Юсуфов.

Сегодня "Дом Петра I в Дербенте" выглядит как на рисунках второй половины XIX. Более того, на месте частных домов появился памятник российскому царю и открыт выставочный павильон.

Музей истории мировых культур и религий

Настоящим подарком к 2000-летию Дербента стало открытие "Музея истории мировых религий и культуры", открытие которого для города — перекрестка трех мировых религий — было просто необходимо. За два с небольшим года с момента открытия музея его посетили свыше 30 с лишним тыс. посетителей, сотрудниками организовано 35 выставок, и более 15 своих просветительских проектов.

"Дербент является перекрестком цивилизаций. Именно здесь испокон веков люди разных традиций, исповеданий живут бок о бок и живут без конфликтов. Здесь как нигде, как ни в одном из уголков России проходит такое взаимопроникновение культур. Думаю, открытие музея с таким названием — неслучайно для Дербента", — рассказала директор музея Диана Гасанова, подчеркнув, что основная цель работы музея — просветительская, а о религиях здесь говорят в культурном контексте.

Языческая, буддистская, православная, иудейская, армяно-григорианская, исламская культуры представлены в просторном зале вместе, никак не отделены друг от друга. "Все так же, как на улицах старого Дербента", — подчеркивает Диана Гасанова.

Вторая молодость

За всю долгую историю Дербента город у моря не имел своей набережной — она стала по-настоящему желанным подарком всем жителям города. "Мы сегодня продолжаем отмечать 2000-летие города Дербента по поручению президента. В рамках этого празднования у нас очередной объект сдается, построенный на федеральные средства — это наша набережная. Она 850 метров протяженностью, самая красивая и самая надежная на Северном Кавказе", — сообщил ТАСС глава городского округа "город Дербент" Малик Баглиев, отметив, что набережная — "это большая и важная прибрежная зона, поэтому постараемся все здесь держать в порядке, когда получим официально этот объект на баланс города".

У Дербента есть все шансы продолжить молодеть и обновляться — об этом говорит уже тот факт, что у властей городского округа множество планов и задач. "Планов у нас много: и создание города-спутника, и небольшого аэропорта, и у нас есть договоренность с Речьморфлотом о строительстве гавани для судов "река-море". Предполагается туристический маршрут с посещением Дербента. Реконструкции требуют улицы города, а также очистные сооружения города", — перечислил Баглиев. ​

Галина Полоскова