Трутнев: проекты по аналогии с "дальневосточным гектаром" нужно запустить по всей России

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программы, аналогичные "дальневосточному гектару", необходимо запустить по всей России, считает вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Если сейчас этот закон экстраполировать на всю территорию России - а это надо сделать, - это (будет) другая страна", - сказал Трутнев в опубликованном интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По мнению вице-премьера, сейчас распространить подобную практику по всей стране мешает отсутствие "нормального кадастра".
"Мы создаем эту систему... И когда мы ее отладим, это будет лучшая система в стране. И тогда мы скажем: "Уважаемые, а давайте так же выделять землю в Рязанской, Тульской, Новгородской, Пермской (областях) и так далее", - добавил Трутнев.
Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" начал действовать 1 июня 2016 года. По нему жители России могут получить в безвозмездное пользование на пять лет участок не более 1 га площадью на человека. Ожидается, что до конца 2017 года будет принято до 150 тысяч заявок и 50 тысяч из них удовлетворено.