Круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Круизный лайнер "Князь Владимир", совершающий первый рейс с пассажирами на борту по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, прибыл в Севастополь в пятницу в 8:00 (мск), передает корреспондент ТАСС с места события.

"Я впервые в Севастополе, а сама из Екатеринбурга, надеюсь, что успею увидеть город", - рассказала ТАСС пассажирка лайнера Галина.

Туристы, прибывшие на лайнере, высоко оценивают его комфортабельность и уровень обслуживания. "Сервис очень хороший, и кормят хорошо, и бассейны с морской водой замечательные, а главное - заходим в порты, идем на экскурсии, в Новороссийске очень понравилось, очень хорошо, что переход ночью, а днем - на экскурсиях", - поделился впечатлениями пассажир "Князя Владимира" Валерий Щелконогов.

Ранее сообщалось, что экскурсионное обслуживание в стоимость путешествия не включено, но оператор круиза договорился с турфирмами о предоставлении пассажирам лайнера экскурсий по минимальной стоимости. "Мы специально не стали включать в стоимость путевки экскурсии, в городах захода для пассажиров лайнера подготовлены разнообразные по продолжительности и интересам туры, поэтому выбор предоставили самим пассажирам", - пояснил гендиректор компании-оператора "Черноморские круизы" Евгений Берков.

В Севастополе "Князь Владимир" пробудет до вечера пятницы.

Круиз Сочи - Крым

Круиз Сочи - Крым организован во исполнение поручения президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденное "Росморпортом".

Недельный круиз проходит вдоль черноморского побережья, пассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам шведский стол и а-ля карт, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.

Пассажирам предлагаются различные типы кают: внутренние (без иллюминаторов) и внешние (расположенные вдоль борта), стандартной и повышенной комфортности. Всего на судне доступно 300 кают.

Из Сочи лайнер вышел с 40% загрузкой, однако, как сообщалось ранее, в каждом порту на борт поднималось еще 50-60 пассажиров. По данным "Росморпорта", места на два первых рейса круизного лайнера "Князь Владимир" проданы почти на 50%. Продажи путевок на конец июля-начало августа сейчас позволяют загрузить судно на 70%.