Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Освоившим "дальневосточный гектар" могут начать выдавать дополнительные земельные участки

В стране
16 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Граждане России, освоившие "дальневосточный гектар", могут получить право на дополнительное выделение земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщил  ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Мы сейчас рассматриваем возможности <...> предоставить право освоившим гектар на получение еще большего количества земли на Дальнем Востоке на тех же условиях - на условиях освоения", - сказал глава Минвостокразвития России.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га в Дальневосточном федеральном округе. Подано уже больше 93 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара", почти треть из них одобрены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
2
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама