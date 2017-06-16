Освоившим "дальневосточный гектар" могут начать выдавать дополнительные земельные участки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Граждане России, освоившие "дальневосточный гектар", могут получить право на дополнительное выделение земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Мы сейчас рассматриваем возможности <...> предоставить право освоившим гектар на получение еще большего количества земли на Дальнем Востоке на тех же условиях - на условиях освоения", - сказал глава Минвостокразвития России.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га в Дальневосточном федеральном округе. Подано уже больше 93 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара", почти треть из них одобрены.