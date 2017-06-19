Росрезерв может начать поставки освежаемых товаров для Северного завоза с 2018 года

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Росрезерв рассчитывает начать поставку освежаемых товаров (товаров, которые подлежат освежению на складах Росрезерва - прим. ТАСС) в регионы, участвующие в Северном завозе, с 2018 года. При этом товары будут поставляться с существенной скидкой, сообщил в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александр Кирюхин на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит 19-20 июня в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре.

"С учетом региональных особенностей Северного завоза представляется целесообразным осуществление поставок из государственного резерва в 17 субъектов РФ, при наличии соответствующего акта правительства РФ Росрезерв располагает возможностью принять участие в Северном завозе с 2018 года", - сказал Кирюхин.

Он добавил, что таким образом можно полностью перекрыть потребности регионов, участвующих в Северном завозе, в освежаемых нефтепродуктах и продуктах питания.

"Потребность субъектов, которые представили информацию, порядка 30% от всего объема освежения, имеются в виду продукты питания. Это в основном сахар, различные консервы - молочные, мясные, рыбные, соль, мука, мясо, говядина, чай, кофе, какао, крупы", - сказал Кирюхин.

Ранее Росрезерв участвовал в Северном завозе только в случае угрозы благополучия населению, если возникали перебои с Северным завозом.

Выгода для регионов

Для регионов закупка подобного вида товаров будет выгоднее закупки на рынке, говорит Кирюхин.

"Разница в цене за счет того, что освежение производится на предельном сроке хранения, за 4-5 месяцев до истечения срока хранения, но за счет поставок в отдаленные территории выпуск можно произвести и на более ранних сроках. Оценщик, как правило, оценивает такие продукты на 30-40% ниже рыночной стоимости продукта, нефтепродукты - на 10-15% [ниже]", - отметил представитель Росрезерва.

С учетом логистики поставок предложения были направлены 11 регионам, в состав которых входят труднодоступные территории, восемь регионов заявили о своей заинтересованности.

"В целях уточнения номенклатуры и объектов продовольствия и топлива, закупаемого в рамках Северного завоза, запросы были отправлены 25 субъектам. Анализ полученной информации показал, что для снабжения труднодоступных территорий возможно использование 12 позиций товаров, находящихся на складах Росрезерва", - сказал Кирюхин.

По его словам, сегодня ведется работа по передаче регионам - участникам Северного завоза в том числе и товаров медицинского назначения, выпускаемых из государственного резерва.

Сегодня, как отметил представитель Росрезерва, прорабатываются различные механизмы передачи материальных ценностей.

"Первый - по цене, установленной независимым оценщиком и распоряжением органа исполнительной власти субъекта РФ. Второй - по цене, установленной независимым оценщиком и распоряжением организаций, уполномоченных администрацией субъектов. Последний вариант успешно применялся при оказании помощи регионам Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения, когда стояла задача не допустить роста цен", - сказал Кирюхин.