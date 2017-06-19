Эксперт: северный завоз должны включить в госпрограмму по Арктике

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Северный завоз должен быть включен в госпрограмму по развитию Арктики, сообщил ТАСС в понедельник замгубернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

"Сейчас формируется госпрограмма по развитию Арктической зоны РФ, и северный завоз там не звучит. Это достаточно серьезный блок, он должен найти отражение в программе. Были примеры, когда федерация субсидировала затраты, связанные с необходимостью привлечения оборотных средств для того, чтобы завезти топливо в отдаленные точки. Эта программа была, но она прекратила свое действие, почему бы эти меры не возобновить в рамках госпрограммы по Арктике", - сказал Иконников в кулуарах конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая 19-20 июня проходит в Нарьян-Маре.

По его словам, федеральный бюджет мог бы субсидировать стоимость завоза муки, продуктов питания. "Сегодня вся финансовая нагрузка, которая возникает из-за северного завоза, ложится на региональный и местный бюджеты. Это должна быть федеральная нагрузка, (…) потому что условия хозяйственной деятельности в различных территориях должны быть выровнены", - сказал Иконников.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.