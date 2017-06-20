Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: региональные вузы должны готовить кадры для обеспечения северного завоза

В стране
20 июня, 13:16 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 20, июня. /ТАСС

Минтруду РФ поручено рассмотреть вопрос расширения перечня профессиональных стандартов для подготовки кадров для обеспечения Северного завоза, сообщила Татьяна Пантина

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Обеспечение потребностей северного завоза в работе портов, обслуживании судов, транспортировке и выгрузке грузов может быть удовлетворено за счет вузов регионов или филиалов крупных вузов, которые будут готовить специализированные кадры с учетом существующих потребностей. Об этом сообщила во вторник ТАСС проректор по научной работе Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова Татьяна Пантина.

"Поскольку вопрос определенной профессии встал, Минтруду России (поручено) рассмотреть вопрос расширения перечня профессиональных стандартов в целях подготовки кадров для обеспечения северного завоза", - сказала она в кулуарах форума "Северный завоз - новые пути возможности" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ), пояснив, что речь идет как о высшем, так и о среднем профессиональном образовании.

По словам эксперта, для порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, например, необходимы рабочие, имеющие достаточную квалификацию, чтобы работать с таким опасным грузом, как сжиженный природный газ.

"Мы могли бы развить эту подготовку (портовых рабочих) в том же Архангельске. Есть у нас Сибирский университет водного транспорта - они могли бы осуществлять, логисты - не просто абстрактные логисты, а именно та логистика, которая нужна для северного завоза. Мы даже можем сделать специализированные программы с дополнительными компетенциями, которые нужны именно работодателям", - отметила Пантина.

Она добавила, что подготовка кадров для северного завоза возможна также в Котласе и Петрозаводске, а заявки на то, какие специальности необходимы портам и судам, должны формировать и подавать сами регионы.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама