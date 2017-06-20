Эксперт: региональные вузы должны готовить кадры для обеспечения северного завоза

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Обеспечение потребностей северного завоза в работе портов, обслуживании судов, транспортировке и выгрузке грузов может быть удовлетворено за счет вузов регионов или филиалов крупных вузов, которые будут готовить специализированные кадры с учетом существующих потребностей. Об этом сообщила во вторник ТАСС проректор по научной работе Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова Татьяна Пантина.

"Поскольку вопрос определенной профессии встал, Минтруду России (поручено) рассмотреть вопрос расширения перечня профессиональных стандартов в целях подготовки кадров для обеспечения северного завоза", - сказала она в кулуарах форума "Северный завоз - новые пути возможности" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ), пояснив, что речь идет как о высшем, так и о среднем профессиональном образовании.

По словам эксперта, для порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, например, необходимы рабочие, имеющие достаточную квалификацию, чтобы работать с таким опасным грузом, как сжиженный природный газ.

"Мы могли бы развить эту подготовку (портовых рабочих) в том же Архангельске. Есть у нас Сибирский университет водного транспорта - они могли бы осуществлять, логисты - не просто абстрактные логисты, а именно та логистика, которая нужна для северного завоза. Мы даже можем сделать специализированные программы с дополнительными компетенциями, которые нужны именно работодателям", - отметила Пантина.

Она добавила, что подготовка кадров для северного завоза возможна также в Котласе и Петрозаводске, а заявки на то, какие специальности необходимы портам и судам, должны формировать и подавать сами регионы.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.