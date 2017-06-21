В Пермском крае построят новый мост через реку Чусовую

ПЕРМЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников и старший вице-президент Банка ВТБ Юрий Молчанов подписали концессионное соглашение о строительстве нового моста через реку Чусовую.

В рамках соглашения "Пермская концессионное компания", которая входит в группу ВТБ, должна построить новый мост через Чусовую, провести капремонт существующего моста, построить и реконструировать существующие подъезды к мостовым переходам.

Как отмечается, это будет современная скоростная дорога с расчетной скоростью движения по мосту 100 км/ч. Построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения - в течение 15 лет.

"Подписание сегодняшнего соглашения - это знаковое событие для всей транспортной отрасли. Несмотря на то, что это является региональной дорогой и региональным проектом, обеспечить связь и комфортный транспортный выход в сторону Ханты-Мансийска и Томска является федеральной задачей. Этот проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), <...> именно таким проектам будет в первую очередь оказываться поддержка правительства РФ", - сказал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. Он отметил, что строительные работы планируется начать в этом году.

По данным администрации Пермского края, общая стоимость строительства нового и реконструкции старого мостов - более 14 млрд рублей, 9,6 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета, 3 млрд рублей вложит концессионер, еще часть средств будет выделена из региональной казны. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к 2022 году.

"В перспективе наша задача - привлекать частные деньги под все крупные инфраструктурные проекты. Это дает новый импульс развитию экономики региона. При этом важно не забывать о жителях края, для которых мы работаем, - проезд по мосту должен быть бесплатным", - отметил Решетников.

По данным властей, строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему - крупнейший проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве. До финала конкурсного отбора проектов ГЧП с предоставлением федеральных средств дошли только три проекта, один из них - мост через Чусовую в Пермском крае.