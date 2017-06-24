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Туристические суда смогут бесплатно швартоваться в Твери с 2018 года

В стране
24 июня, 17:39 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 24, июня. /ТАСС

Таким образом местные власти планируют привлечь речных операторов для работы на территории области

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ТВЕРЬ, 24 июня. /ТАСС/. Туристические суда смогут бесплатно швартоваться в Тверской области с 2018 года, чтобы привлечь туроператоров в регион, это касается Твери, Калягина и Весьегорска, сообщил в субботу министр туризма области Иван Егоров на встрече с журналистами в рамках форума "Реки России".

"Это касается всех причальных стенок Тверской области, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Сейчас это Тверь, Калязин и Весьегонск, планы - по Кимрам и Конаково", - сказал Егоров, уточнив, что это правило будут действовать с 2018 года.

Как уточнил губернатор Тверской области Игорь Руденя, для речных операторов эти услуги будут бесплатными, "чтобы привлечь их для работы на территории Тверской области". "Мы всю инфраструктуру забираем в муниципальную собственность. Для чего? Мы хотим это все привести в порядок, чтобы туроператоры могли с минимальными издержками к нам приходить", - также отметил он.

По словам Егорова, причальные стенки в Кимрах и Конаково нужно восстанавливать, и после того, как работы будут закончены, туроператоры узнают об этом первыми и смогут планировать новые маршруты.

Второй национальный туристский форум "Реки России" проходит 23 и 24 июня в поселке Завидово Тверской области при поддержке правительства региона, Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. На форуме обсуждаются вопросы создания и модернизации необходимой инфраструктуры на внутренних водных артериях для развития их туристической привлекательности.

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