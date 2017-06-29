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Власти Крыма прогнозируют рост турпотока на 30% после ввода Керченского моста

В стране
29 июня, 12:13 UTC+3 АЛУШТА АЛУШТА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что в 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн

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© Инфоцентр "Крымский мост"/ТАСС

АЛУШТА, 29 июня. /ТАСС/. Поток туристов в Республику Крым после ввода Керченского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией в 2019 году, возрастет на 20-30%. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий в ходе Крымского транспортного форума, который открылся в четверг в Алуште.

"С появлением (Керченского - прим. ТАСС) моста туристическая отрасль Крыма вздохнет совсем по-другому и по- другому начнется развиваться <…> Прогнозы дело неблагодарное, но я думаю, что уже в сезоне 2019 года, после запуска моста, мы можем ожидать рост (турпотока - прим. ТАСС) на порядка 20-30%, потому что возможность добраться в Крым станет комфортнее", - сказал министр. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн.

По словам Стрельбицкого, еще со времен СССР, а затем и до воссоединения полуострова с Россией много туристов приезжало в регион именно на автомобилях. Министр добавил, что власти региона готовятся к наплыву туристов уже сейчас. В частности, чиновники готовы предложить инвесторам 13 площадок под создание автокемпингов. "У нас уже более 10 автокемпингов и еще 13 площадок мы забронировали для инвесторов и готовы их им предоставить", - сказал глава ведомства.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

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