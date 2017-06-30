Первым делом мы находим самолеты: как работают авиационные поисковые отряды России

Поисковая работа по обнаружению павших защитников нашей страны идет несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны, безвозвратные потери которой исчисляются миллионами. Листок солдатского медальона — редкая удача для поисковиков — позволяет узнать судьбу конкретного бойца, сообщить родственникам о месте гибели. Важность такой работы неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Накануне спецпредставитель президента Сергей Иванов посетил одну из экспедиций "Вахты памяти-2017" в Рязанской области. О том, как идут поиски упавших самолетов и их экипажей, о чем может рассказать бортовой номер крылатой машины и как готовится новое поколение поисковиков — в репортаже ТАСС.

Информация — главная ценность

Главная задача любого поискового отряда — определить место падения самолета. Сделать это крайне сложно. Даже если сохранились архивные документы, в них, как правило, указан лишь район ближайшего населенного пункта. Бесценные свидетели — местные жители, особенно те, кто своими глазами видел момент падения. Несмотря на то, что таким людям уже далеко за 70, они до сих пор детально помнят места падений и даже лично сопровождают группу.

После выхода к предполагаемому месту катастрофы поисковики обследуют его при помощи металлоискателей. Если они "звенят", начинается самый сложный этап — при помощи лопат и небольших совков они подтверждают правильность своих изысканий. Однако большинство работ ведется вручную — ведь при падении машина разбивается буквально в осколки, поэтому мелкие детали и останки экипажа возможно найти, только пропуская через пальцы каждый ком земли.

Но не всегда самолет терпит аварию в поле или лесу, куда можно добраться на машине или пешком. Очень часто последний приют машина и экипаж находят в болоте. Если к месту аварии есть возможность подъезда тяжелой техники, нередко приходится ждать заморозков, чтобы доставить специальное оборудование для подъема. По словам специалистов, иногда удается даже осушить часть болота, чтобы добраться до фрагментов самолета.

Самая ценная часть для поисковиков, наряду с личными вещами и документами — фрагменты самолета с номерами. Именно они могут пролить свет на судьбу членов экипажа, установить их имена, связаться с родственниками. Как объяснил член экспертного совета по авиации "Поискового движения России" Илья Прокофьев, с помощью специальной базы можно соотнести номера самолета и состав экипажа.

"Если есть номер на двигателе или фюзеляже, экипаж рано или поздно обязательно будет установлен. Номер — как солдатский медальон, только тот заполнен рукой, а здесь выбит на металле. За последние годы поисковики накопили серьезную базу, которая связывает номер самолета и членов экипажа", — сказал он.

Знание — залог успеха

Найти самолет — только первая часть трудоемкой работы. Хорошо, если в документах указана марка и модификация. Но зачастую поисковики не могут заранее сказать, какую машину им предстоит исследовать, и здесь не обойтись без специальных знаний. Как рассказал Илья Прокофьев, подготовке добровольцев уделяется огромное внимание.

"Мы готовим молодежь перед тем, как ехать в лес. К примеру, у нас в Казани работает специальная школа поисковика. Там специальные классы, приспособления, есть даже комната, где моделируется реальный процесс раскопок. Мы собираем группы по 30–40 человек, учим их, как заполнять документацию, как правильно вести раскопки, даем знания по анатомии, а по окончании ребятам выдаются сертификаты", — рассказал поисковик.

Практические навыки приобретаются уже непосредственно на местах раскопок. Здесь плечом к плечу трудятся как совсем юные поисковики, так и те, кто участвовал в поиске и обнаружении десятков самолетов. "Кто-то никогда в жизни не видел боевой самолет, он находит фрагмент и спрашивает — что это такое? А рядом есть человек, который знает, что это. Знания передаются из уст в уста, из рук в руки, так все и учатся", добавил Прокофьев.

Экипаж машины боевой

17 октября 1941 года экипаж дальнего бомбардировщика ДБ-3а в составе летчика Александра Колодкина, штурмана Бориса Подорожного, стрелка-радиста Бориса Громова и воздушного стрелка Федора Сарамуда вылетел на очередное боевое задание в район города Серебряные Пруды. Выполнив задачу, самолет возвращался на аэродром, но по неустановленной причине в районе Хутора Охотники потерпел катастрофу. Выжить удалось только летчику.

Местные жители, ставшие очевидцами крушения, похоронили погибших прямо на месте катастрофы. И вот спустя 76 лет поисковики приехали на Рязанщину, чтобы удостовериться в том, что не вернулся из боя именно этот экипаж.

Место падения самолета было точно установлено благодаря донесению выжившего летчика и воспоминаниям местных жителей. Участвовать в процессе поиска приехали члены поисковых отрядов из Москвы, Рязани, Петрозаводска, Казани, Воронежа и других городов. В ходе работ им удалось извлечь из земли сотни мелких фрагментов машины, в том числе и номерные. Но тут в процесс идентификации экипажа вмешался случай: найденные номера в одном документе соответствуют номерам разбившегося самолета, а в другом — нет.

"На сегодняшний день мы достали и нашли номера двух двигателей, которые стояли на таком типе машин. Самое главное — по перечню моторов дивизии от 23 августа 1941 года, оба мотора значатся за номером самолета, на котором погиб экипаж Колодкина. Но в акте списания самолета номера двигателей указаны другие. Необходимо провести исследовательскую работу в архивах, чтобы точно сказать, что именно эта машина погибла в октябре 1941 года. Только после этого мы сможем захоронить найденные останки и добавить имена павших героев на памятник, установленный в соседней деревне", — рассказал Илья Прокофьев.

Кстати, накануне в 700 метрах от места поисков был обнаружен еще один самолет. Что это за машина, кто был в составе ее экипажа и какова его судьба — на эти и многие другие вопросы только предстоит дать ответы. А это значит, что впереди еще много работы. "Война закончится только тогда, когда будет найден и похоронен последний солдат", говорят поисковики, снова и снова выезжая искать тех, кто отдал жизнь за Родину.

Андрей Ермилов